Пропалить ракети і БПЛА за секунди: що відомо про "секретну" лазерну зброю США
Компанія Coherent Aerospace & Defense розробляє для Військово-морських сил США лазерну зброю наступного покоління в рамках засекреченої програми SONGBOW.
Цього тижня Coherent Aerospace & Defense уклала з Управлінням військово-морських досліджень США (ONR) контракт на 29,9 млн доларів. Метою угоди є створення лазера для знищення дронів, ракет та інших повітряних цілей, пише Interesting Engineering з посиланням на Міністерство оборони США.
Перед компанією стоїть завдання з розробки, інтеграції та випробування потужної підсистеми спрямованої енергії, яку можна було б розгорнути на борту військових кораблів і потенційно наземних платформ.
Очікується, що в результаті ВПС США отримають 400-кіловатну лазерну зброю, що об'єднує кілька 50-кіловатних лазерних модулів в єдиний промінь, підтримуваний прецизійним блоком управління. Така конструкція зручна для масштабування зброї до вищих потужностей без шкоди для якості або точності.
Більшість сучасних лазерів, використовуваних ВМС США, таких як система лазерної зброї (LaWS), мають вихідну потужність близько 30-100 кіловат. Таким чином нова система може стати серйозним стрибком у галузі.
"Система потужністю 400 кіловат потенційно дасть змогу американським силам перехоплювати швидші та надійніші цілі на більших відстанях, пропалюючи корпуси дронів або ракет за лічені секунди після контакту", — підкреслили у виданні.
Нагадаємо, ізраїльські Сили оборони на кордоні вперше в історії використовували лазерну систему для знищення дронів у реальному бою.
Також повідомлялося, що американський військовий лазер побив рекорд дальності, вразивши ціль на відстані 8,6 кілометра.