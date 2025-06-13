Пропалить ракети і БПЛА за секунди: що відомо про "секретну" лазерну зброю США

Компанія Coherent Aerospace & Defense розробляє для Військово-морських сил США лазерну зброю наступного покоління в рамках засекреченої програми SONGBOW.

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Цього тижня Coherent Aerospace & Defense уклала з Управлінням військово-морських досліджень США (ONR) контракт на 29,9 млн доларів. Метою угоди є створення лазера для знищення дронів, ракет та інших повітряних цілей, пише Interesting Engineering з посиланням на Міністерство оборони США.

Перед компанією стоїть завдання з розробки, інтеграції та випробування потужної підсистеми спрямованої енергії, яку можна було б розгорнути на борту військових кораблів і потенційно наземних платформ.

Очікується, що в результаті ВПС США отримають 400-кіловатну лазерну зброю, що об'єднує кілька 50-кіловатних лазерних модулів в єдиний промінь, підтримуваний прецизійним блоком управління. Така конструкція зручна для масштабування зброї до вищих потужностей без шкоди для якості або точності.

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Більшість сучасних лазерів, використовуваних ВМС США, таких як система лазерної зброї (LaWS), мають вихідну потужність близько 30-100 кіловат. Таким чином нова система може стати серйозним стрибком у галузі.

"Система потужністю 400 кіловат потенційно дасть змогу американським силам перехоплювати швидші та надійніші цілі на більших відстанях, пропалюючи корпуси дронів або ракет за лічені секунди після контакту", — підкреслили у виданні.

Нагадаємо, ізраїльські Сили оборони на кордоні вперше в історії використовували лазерну систему для знищення дронів у реальному бою.

Також повідомлялося, що американський військовий лазер побив рекорд дальності, вразивши ціль на відстані 8,6 кілометра.