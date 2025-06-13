Прожжет ракеты и БПЛА за секунды: что известно о "секретном" лазерном оружии США

Компания Coherent Aerospace & Defense разрабатывает для Военно-морских сил США лазерное оружие следующего поколения в рамках засекреченной программы SONGBOW.

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На этой неделе Coherent Aerospace & Defense заключила с Управлением военно-морских исследований США (ONR) контракт на 29,9 млн долларов. Целью сделки является создание лазера для уничтожения дронов, ракет и других воздушных целей, пишет Interesting Engineering со ссылкой на Министерство обороны США.

Перед компанией стоит задача по разработке, интеграции и испытанию мощной подсистемы направленной энергии, которую можно было бы развернуть на борту военных кораблей и потенциально наземных платформ.

Ожидается, что в результате ВВС США получат 400-киловатное лазерное оружие, объединяющее несколько 50-киловаттных лазерных модулей в единый луч, поддерживаемый прецизионным блоком управления. Такая конструкция удобна для масштабирования оружия до более высоких мощностей без ущерба для качества или точности.

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Большинство современных лазеров, используемых ВМС США, таких как система лазерного оружия (LaWS), имеют выходную мощность около 30–100 киловатт. Таким образом новая система может стать серьезным скачком в отрасли.

"Система мощностью 400 киловатт потенциально позволит американским силам перехватывать более быстрые и надежные цели на больших расстояниях, прожигая корпуса беспилотников или ракет за считанные секунды после контакта", — подчеркнули в издании.

Напомним, израильские Силы обороны на границе впервые в истории использовали лазерную систему для уничтожения дронов в реальном бою.

Также сообщалось, что американский военный лазер побил рекорд дальности, поразив цель на расстоянии 8,6 километра.