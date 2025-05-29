Американский военный лазер побил рекорд дальности: поразил цель на расстоянии 8,6 км

Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) заявило, что рекорд был поставлен в ходе испытательной кампании в рамках программы Persistent Optical Wireless Energy Relay (POWER).

Related video

Об этом сообщает interestingengineering.com.

Эти испытания продемонстрировали успешную поставку более 800 Вт мощности во время 30-секундной лазерной передачи с расстояния 5,3 мили (8,6 км) в штате Нью-Мексико. За время всех испытаний было передано более мегаджоуля энергии с использованием передовой оптической технологии передачи мощности.

Наземную систему передачи лазерной энергии назвали PRAD (POWER Receiver Array Demo). Ее демоверсия обеспечивает быструю поставку энергии по требованию, которая может быть масштабирована, в том числе, для беспилотных летательных аппаратов, – а это существенно снижает зависимость от топливной логистики на местах.

Лазер и военные цели

Как отмечает издание, военные операции в значительной степени зависят от энергопоставок, но такие поставки могут быть очень проблематичными, если речь идет о полях сражений или зонах стихийных бедствий.

Тест для системы PRAD был сосредоточен на передаче энергии через самую плотную часть атмосферы. По словам специалистов, это серьезный технический вызов – и все же с ним удалось справиться.

Скриншот Фото: DARPA

В основе PRAD лежит инновационный приемник с компактной апертурой, который улавливает входящий лазерный свет с минимальными потерями. Попав внутрь, луч попадает на параболическое зеркало и направляется на массив фотоэлектрических элементов, эффективно преобразуя энергию лазера обратно в полезную электроэнергию.

Эффективность и расстояние

Хотя эффективность и не была главной целью, команда зафиксировала более 20% эффективности преобразования лазерной энергии в электрическую на более коротких расстояниях.

По данным DARPA, основной целью было быстро проверить новую конструкцию приемника, способную расширить диапазон передачи, даже если это означало компромиссы в эффективности. Впечатляет то, что приемник был спроектирован и построен всего за три месяца.

Ранее Фокус сообщал, что в США запустили самый мощный в мире лазер. Тогда речь шла о передовой лазерной установке ZEUS, вышедшей на показатель двух петаватт (2 квадриллиона ватт) пиковой мощности.

Также стало известно, что Китай ударил лазером по Луне. Тот запуск лазерного луча показал, что измерение расстояния до ближайшего спутника Земли можно проводить с высокой точностью даже в дневное время.