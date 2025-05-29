Американський військовий лазер побив рекорд дальності: вразив ціль на відстані 8,6 км

Агентство перспективних дослідницьких проєктів Міністерства оборони США (DARPA) заявило, що рекорд було поставлено під час випробувальної кампанії в рамках програми Persistent Optical Wireless Energy Relay (POWER).

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Про це повідомляє interestingengineering.com.

Ці випробування продемонстрували успішне постачання понад 800 Вт потужності під час 30-секундної лазерної передачі з відстані 5,3 милі (8,6 км) у штаті Нью-Мексико. За час усіх випробувань було передано понад мегаджоуль енергії з використанням передової оптичної технології передачі потужності.

Наземну систему передачі лазерної енергії назвали PRAD (POWER Receiver Array Demo). Її демоверсія забезпечує швидке постачання енергії на вимогу, яка може бути масштабована, зокрема, для безпілотних літальних апаратів, — а це істотно знижує залежність від паливної логістики на місцях.

Лазер і військові цілі

Як зазначає видання, військові операції значною мірою залежать від енергопостачань, але такі поставки можуть бути дуже проблематичними, якщо йдеться про поля битв або зони стихійних лих.

Тест для системи PRAD був зосереджений на передачі енергії через найщільнішу частину атмосфери. За словами фахівців, це серйозний технічний виклик — і все ж із ним вдалося впоратися.

Скріншот Фото: DARPA

В основі PRAD лежить інноваційний приймач із компактною апертурою, який вловлює вхідне лазерне світло з мінімальними втратами. Потрапивши всередину, промінь потрапляє на параболічне дзеркало і спрямовується на масив фотоелектричних елементів, ефективно перетворюючи енергію лазера назад у корисну електроенергію.

Ефективність і відстань

Хоча ефективність і не була головною метою, команда зафіксувала понад 20% ефективності перетворення лазерної енергії в електричну на коротших відстанях.

За даними DARPA, основною метою було швидко перевірити нову конструкцію приймача, здатну розширити діапазон передачі, навіть якщо це означало компроміси в ефективності. Вражає те, що приймач був спроектований і побудований всього за три місяці.

Раніше Фокус повідомляв, що в США запустили найпотужніший у світі лазер. Тоді йшлося про передову лазерну установку ZEUS, що вийшла на показник двох петаватт (2 квадрильйони ват) пікової потужності.

Також стало відомо, що Китай вдарив лазером по Місяцю. Той запуск лазерного променя показав, що вимірювання відстані до найближчого супутника Землі можна проводити з високою точністю навіть у денний час.