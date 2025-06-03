Лазер впервые сбил дроны прямо в бою: вот, как это было – видео

Высокоэнергетическая лазерная система впервые в истории была использована для уничтожения сразу нескольких беспилотников во время боя.

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Об этом сообщает newatlas.com со ссылкой на компанию Rafael Advanced Defense Systems.

Лазер применили израильские Силы обороны на границе с Египтом и Сектором Газа. Точная дата и локация неизвестна, про само лазерное оружие тоже очень мало информации. Однако есть кадры, показывающие, как лазер сбивает дроны.

Известно также, что уничтожение дронов было частью израильской операции Swords of Iron. Отмечают, что Израиль находится в процессе развертывания лазера Iron Beam для системы противовоздушной обороны своих ВВС.

Издание напоминает, что само использование лазерного оружия в бою не является чем-то новым. Например, первое упоминание об этом восходит еще к 1982 году, когда шла Фолклендская война между Великобританией и Аргентиной. Как раз британская сторона и тестировала лазер – однако тогда это были всего лишь так называемые ослепляющие лазеры, которые не уничтожали объекты противника, а отвлекали внимание пилотов. Также устройство под названием Dazzler можно были использовать для нанесения ожогов, однако оно все равно считалось оружием несмертельного действия (нелетальным).

Впоследствии британская разработка Dazzler стала прототипом для создания американского лазерного оружия PHASR. Это была лазерная винтовка с аккумулятором достаточным мощным, чтобы нанести ожог противнику, но недостаточным для того, чтобы убить. В 2009 году США присоединились к Протоколу ООН об ослепляющем лазерном оружии 1995 года. Этот документ запрещал ослепляющее лазерное оружие. Впрочем, винтовка PHASR не попадала под этот запрет, так как ее ослепляющий эффект носил временный характер.

Ранее Фокус сообщал, что в США запустили самый мощный в мире лазер. Тогда речь шла о передовой лазерной установке ZEUS, вышедшей на показатель двух петаватт (2 квадриллиона ватт) пиковой мощности.

Кроме того, в мае этого года стало известно, что американский военный лазер побил рекорд дальности. Тогда лазерную энергию удалось передать на расстояние 8,6 км

Также сообщалось, что Китай ударил лазером по Луне. Тот запуск лазерного луча показал, что измерение расстояния до ближайшего спутника Земли можно проводить с высокой точностью даже в дневное время.