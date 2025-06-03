Лазер уперше збив дрони просто в бою: ось, як це було — відео

Високоенергетична лазерна система вперше в історії була використана для знищення одразу кількох безпілотників під час бою.

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Про це повідомляє newatlas.com з посиланням на компанію Rafael Advanced Defense Systems.

Лазер застосували ізраїльські Сили оборони на кордоні з Єгиптом і Сектором Газа. Точна дата і локація невідома, про саму лазерну зброю теж дуже мало інформації. Однак є кадри, що показують, як лазер збиває дрони.

Відомо також, що знищення дронів було частиною ізраїльської операції Swords of Iron. Зазначають, що Ізраїль перебуває в процесі розгортання лазера Iron Beam для системи протиповітряної оборони своїх ВПС.

Видання нагадує, що саме використання лазерної зброї в бою не є чимось новим. Наприклад, перша згадка про це сягає ще 1982 року, коли тривала Фолклендська війна між Великою Британією та Аргентиною. Якраз британська сторона і тестувала лазер — однак тоді це були лише так звані осліплювальні лазери, які не знищували об'єкти противника, а відволікали увагу пілотів. Також пристрій під назвою Dazzler можна було використовувати для нанесення опіків, однак він все одно вважався зброєю несмертельної дії (нелетальною).

Згодом британська розробка Dazzler стала прототипом для створення американської лазерної зброї PHASR. Це була лазерна гвинтівка з акумулятором, достатньо потужним, щоб завдати опік супротивнику, але недостатнім для того, щоб убити. У 2009 році США приєдналися до Протоколу ООН про сліпучу лазерну зброю 1995 року. Цей документ забороняв осліплюючу лазерну зброю. Втім, гвинтівка PHASR не потрапляла під цю заборону, оскільки її сліпучий ефект мав тимчасовий характер.

Раніше Фокус повідомляв, що в США запустили найпотужніший у світі лазер. Тоді йшлося про передову лазерну установку ZEUS, що вийшла на показник двох петаватт (2 квадрильйони ват) пікової потужності.

Крім того, у травні цього року стало відомо, що американський військовий лазер побив рекорд дальності. Тоді лазерну енергію вдалося передати на відстань 8,6 км.

Також повідомлялося, що Китай вдарив лазером по Місяцю. Той запуск лазерного променя показав, що вимірювання відстані до найближчого супутника Землі можна проводити з високою точністю навіть у денний час.