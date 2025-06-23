Китай создал портативное лазерное оружие размером с чемодан: на что оно способно

Китайские ученые разработали двухкиловаттный (кВт) волоконный лазер, который можно быстро развернуть для военного или промышленного применения в самых экстремальных климатических условиях.

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Чтобы поражать дроны на расстоянии в 1 км лазерным системам, как правило, требуется транспортировка на грузовике с охлаждающими устройствами размером с контейнер. В свою очередь новый китайский лазер может работать без защитных систем отопления или охлаждения при температурах от -50℃ до 50℃ и по габаритам близок к чемодану, пишет газета South China Morning Post (SCMP).

Сообщается, что команда руководством вице-президента Национального университета оборонных технологий Китая Чэня Цзиньбао преодолела многолетнюю задачу: стабилизировала работу лазера при перепадах температур в 100 градусов.

"Мы достигли технологического прорыва в производительности волоконных лазеров, работающих в широком диапазоне температур", — говорится в исследовании.

В основе лазера лежит оптический резонатор с двойной оболочкой — 99-процентные отражающие решетки на обоих концах, охватывающие легированные иттербием волокна. При накачке ионы иттербия испускают фотоны, усиленные в смертельный луч 1080 нм, отфильтрованный и коллимированный через кварцевые колпачки.

В лабораторных испытаниях, имитирующих переход от экстремальных условий Арктики к условиям пустыни, выходная мощность прототипа постоянно превышала 2 кВт, достигая пика в 2,47 кВт при 20 градусах, при КПД 71 процент и почти идеальном качестве луча.

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Критически важным для этого прорыва оказался иттербий – редкоземельный элемент, более двух третей мировых запасов которого сегодня контролирует Китай. Его уникальная квантовая структура обеспечивает эффективное преобразование энергии, одновременно противостоя термическому тушению.

"Волоконные лазеры обеспечивают высокую эффективность, низкую стоимость и компактные размеры, что позволяет широко применять их в промышленной обработке, оптоэлектронных средствах противодействия, прецизионной резке и других областях", — подчеркнули ученые.

Напомним, компания Coherent Aerospace & Defense разрабатывает для Военно-морских сил США лазерное оружие следующего поколения в рамках засекреченной программы SONGBOW.

Также сообщалось, что высокоэнергетическая лазерная система впервые в истории была использована для уничтожения сразу нескольких беспилотников во время боя.