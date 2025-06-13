В РФ заявили об испытании новейшего лазерного оружия против БПЛА: что известно

В Российской Федерации испытали лазерные системы противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) на одном из специализированных полигонов.

Related video

Испытания были организованы коллегией ВПК и Минпромторгом РФ при участии компаний, входящих в госкорпорацию "Ростех", и организаций госкорпорации "Росатом". В будущем это оружие дополнит ПВО РФ, утверждает российское правительство.

Сообщается, что испытания проходили в условиях, приближенных к реальным. Проверялась точность наведения, дальность поражения, скорость реакции систем на движущиеся воздушные цели, а также их работа в разных погодных условиях.

Важно

Лазер впервые сбил дроны прямо в бою: вот, как это было – видео

По словам россиян, всего тестировались восемь комплексов для борьбы с дронами различной мощности. Оружие отрабатывало удары по БПЛА разных типов — от небольших коммерческих беспилотников до более сложных аппаратов, имитирующих разведывательные и ударные БПЛА.

"Испытания подтвердили характеристики, заявленные производителями, правильность выбранных направлений разработки комплексных систем обороны объектов критической инфраструктуры от БПЛА. Их результаты будут использованы для доработки существующих образцов и создания систем, способных обеспечивать надежную защиту от современных средств воздушного нападения", — заявили в РФ.

В публикации также сказано, что проведение испытаний позволяет перейти к началу серийного производства и масштабированию лазерного оружия.

Напомним, командующий Силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский в декабре заявил, что Украина обладает собственным лазерным оружием под названием "Тризуб".

Также сообщалось, что компания Coherent Aerospace & Defense разрабатывает для Военно-морских сил США лазерное оружие следующего поколения в рамках программы SONGBOW.