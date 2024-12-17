Лазерный "Тризуб" Украины: отечественная система оказалась мощнее западных аналогов?

Заявленные характеристики отечественного лазерного оружия свидетельствуют о технологическом прорыве Украины в этой сфере. А ведь за рубежом можно найти образцы, такие как AN/SEQ-3 или DragonFire, которые неоднократно проходили испытания, доказав свою эффективность.

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Командующий Силами беспилотных систем (СБС) ВСУ Вадим Сухаревский 16 декабря заявил, что Украина обладает собственным лазерным оружием под названием "Тризуб". Новость вызвала резонанс среди военных специалистов. По мнению некоторых экспертов, наличие подобной системы означало бы серьезный технологический прорыв Украины в области военных технологий. Однако озвученные Сухаревским возможности "Тризуба" требуют уточнений, о чем более детально написал Фокус.

Что известно о системе "Тризуб"

По словам командующего СБС, Украина стала пятой страной в мире, обладающей системой лазерного вооружения. При этом было сделано довольно амбициозное уточнение по характеристикам "Тризуба" — украинская система якобы способна поражать цели на расстоянии до 2 км, а ее мощь позволяет сбивать даже вражеские самолеты.

Сухаревский добавил, что Силы беспилотных систем на пути к тому, чтобы масштабировать и усиливать возможности лазерной системы.

По этому поводу сразу высказались ряд военных экспертов. Так аналитики портала Defense Express справедливо подчеркнули, что боевой лазер с озвученными характеристиками — вещь довольно незаурядная. Специалисты обратили внимание на соотношении заявленной дальности системы и мощности ее энергетической установки.

"Когда речь идет о достижении эффективности дальности именно в 2 км, то ориентироваться можно именно на мощность от 50 кВт. Если же мощность боевого лазера вдвое меньше, около 20 кВт, то дальность поражения падает до 1 км и уже довольно сильно зависит от типа цели и времени на ее облучение", — говорится в публикации.

Одним из важнейших параметров, влияющих на эфеективность лазерного оружия — фокусировка луча на одной точке для разрушения корпуса цели. По этому дистанция украинский лазер в 2 км свидетельствует об отличных показателях как в мощности, так и в точности позиционирования. Причем эксперты предположили, что система способна поражать цели, движущиеся со скоростью до 200 км/ч, что говорит о высокой стабильности работы комплекса.

Вместе с тем, исходя из слов Сухаревского о масштабировании "Трезуба", специалисты пришли к выводу, что речь пока идет о прототипе, а не о полнофункциональной системе, готовой к применению на поле боя.

"Пока это еще опытный образец, но если даже прототип уже показывает такие параметры, то такая разработка действительно более чем интересна", — заключили в Defense Express.

В связи с этим естественно возникает вопрос, а как реализована технология военного использования лазерных систем в мировой практике.

Западные образцы лазерного оружия

Американская AN/SEQ-3

В США над созданием лазерного оружия работает большое количество компаний: Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman Corporation, а также Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам Минобороны США (DARPA).

Одна из самых известных систем на сегодняшний день является AN/SEQ-3 (LaWS) от Kratos Defense & Security Solutions. Она разрабатывалась с начала 2000-х годов как ответ на растущую угрозу со стороны беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), легких катеров и других малых целей, которые сложно эффективно поражать традиционным вооружением.

Американская лазерная установка AN/SEQ-3 Фото: Википедия

Комплекс представляет собой твердотельный лазер мощностью около 30-50 кВт. Он был установлен на десантном корабле USS Ponce (LPD-15) в 2014 году в качестве опытного образца для оценки возможностей лазерного оружия в реальных боевых условиях.

Эффективная дальность поражения составляет до 1,6 км, что делает LaWS эффективным оружием для борьбы с малоскоростными и небольшими целями, такими как БПЛА и моторные катера. В испытаниях лазер успешно поражал летательные аппараты, прожигая их корпус за считанные секунды, а также выводил из строя двигатели катеров, лишая их подвижности.

Еще одна американская система лазерного оружия от Lockheed Martin получила название HELIOS. Над ее созданием работали в рамках новой стратегии ВМС США. Перед системой поставили ряд задач:

Перехват и уничтожение угроз, таких как беспилотные летательные аппараты (БПЛА), небольшие катера и потенциально крылатые ракеты.

Ослепление или вывод из строя оптических систем противника на дальних расстояниях, снижая их способность обнаруживать и нацеливаться на корабли.

Обеспечение разведки и наблюдения благодаря интеграции высокоточных сенсоров и систем слежения.

HELIOS представляет собой твердотельный лазер с мощностью 60-150 кВт. Такая мощность позволяет эффективно поражать небольшие цели на дальностях до нескольких километров. При этом лазер интегрирован в систему управления боем Aegis, что позволяет синхронизировать его работу с другими средствами обороны корабля.

В 2022 году первые лазерные системы были установлены на эсминцах класса Arleigh Burke, включая корабли с усовершенствованной системой Aegis.

Британская система DragonFire

Великобритания также разрабатывает отечественную лазерную установку DragonFire для нужд Королевского военно-морского флота и других видов вооруженных сил. Проект реализуется совместными усилиями компаний MBDA UK, Leonardo UK и QinetiQ, а назначение оружие аналогично американским системам — борьба с БПЛА, надводными целями и электронными системами противника.

Британская система DragonFire Фото: Минобороны Великобритании

DragonFire представляет собой твердотельный лазер, состоящий из пучков легированных стеклянных волокон, выход которых превращается в один луч с помощью разработанной британцами системы объединения лучей. Мощность лазера составляет около 50-100 кВт на текущем этапе разработки, хотя проект предполагает ее увеличение до 150 кВт и выше в дальнейших итерациях. Остальные характеристики оружия засекречены.

В марте 2024 британское Минобороны обнародовало результаты испытаний DragonFire, в ходе которого лазер прожег 122-мм артиллерийский боеприпас, а также порезал металлическую обшивку и сжег камеру беспилотника.

Израильская система Iron Beam

Израиль имеет в своем распоряжении лазерную систему Iron Beam от компании Rafael Advanced Defense Systems, которая предназначена для защиты на ближних дистанциях от воздушных угроз, включая беспилотники, ракеты и минометные снаряды. Комплекс использует высокоэнергетический лазер с дальностью до 7 км для быстрого и точного поражения воздушных целей.

Одним из ключевых преимуществ является ее способность уничтожать сложные и быстро маневрирующие объекты, которые традиционные средства ПВО могут пропустить. При этом Rafael разработала две версии Iron Beam:

Наземная версия: устанавливается на колесной технике, что обеспечивает ее мобильность. Мощность лазера достигает 500 кВт — это позволяет быстро выводить из строя воздушные объекты на ближних дистанциях. Система работает от электросети, что делает боезапас практически неограниченным.

— это позволяет быстро выводить из строя воздушные объекты на ближних дистанциях. Система работает от электросети, что делает боезапас практически неограниченным. Корабельная версия: предназначена для морских платформ и защиты от воздушных угроз, включая дроны и крылатые ракеты. Мощность лазера составляет до 100 кВт, что является оптимальным для морских операций.

Израильская система Iron Beam Фото: Army Recognition

Китайский LW-30

Компания China Space Sanjiang Group работает над системой лазерной защиты LW-30. Мощность установки составляет 30 кВт, что позволяет эффективно уничтожать небольшие беспилотники и выводить из строя электронику противника на коротких и средних дистанциях.

Эта мобильная система предназначена для борьбы с воздушными целями на высоте менее 1 км и летящими со скоростью до 200 км/ч.

Китайская лазерная установка LW-30 Фото: Соцести

Российский "Пересвет": реальный проект или пропаганда

С 2018 в РФ работают над лазерной установкой "Пересвет", которая по последним заявлениям якобы способна противодействовать разведывательным спутникам на орбите.

Российская пропаганда позиционировала эту систему как оружие, "не имеющее аналогов в мире". По информации российских СМИ, лазерный комплекс способен воздействовать на объекты в диапазоне от 200 до 1100 км, препятствуя разведке и наведению противника.

Российский комплекс "Пересвет" Фото: Defense Express

Однако на протяжении долгого времени информация о назначении и возможностях установки оставалась крайне расплывчатой. Комплексу приписывались "сверхъестественные свойства", включая влияние на атмосферные явления, что не имело технических обоснований.

Эксперты выделили ряд противоречий относительно разработки:

Отсутствие доказательств: российская сторона продолжает избегать конкретных технических данных и демонстрации возможностей "Пересвета". Заявления о дальности до 1100 километров и возможности "ослеплять спутники" остаются непроверенными.

Контекст заявления: информация о возможностях "Пересвета" была обнародована на фоне боевых действий в Курской области, где российская армия сталкивается с проблемой атак БПЛА. При этом официально подтверждается, что система не предназначена для борьбы с беспилотниками, что вызывает вопросы о ее реальной боевой эффективности.

Преимущества и недостатки лазерного оружия

Интерес к этой технологии не случаен: лазеры способны значительно изменить баланс сил, например, в морских сражениях, обеспечивая не только высокую эффективность, но и экономичность применения. Потенциал данного вида вооружения можно задействовать для борьбы с беспилотнками, небольшими катерами и лодками, а также противокорабельными ракетами.

Одним из ключевых преимуществ лазерных установок является низкая стоимость выстрела. По подсчетам американских военных, энергия, затрачиваемая на один "выстрел", обходится всего в 1-10 долларов. Для сравнения, стоимость зенитных управляемых ракет (ЗУР) малой дальности составляет около 1 млн долларов, а ракеты дальнего радиуса действия стоят несколько миллионов за единицу.

Еще одно преимущество лазерного оружия — неограниченный боекомплект. Пока есть к энергии, лазер может вести огонь непрерывно, в отличие от ракет и артиллерийских боеприпасов, которые рано или поздно заканчиваются. Лазеры также демонстрируют высокую точность и скорость реакции. Луч достигает цели практически мгновенно и способен разрушить ее за считанные секунды, после чего система может перейти к следующему объекту.

Дополнительным преимуществом лазеров является их способность минимизировать побочные разрушения. Например, при обороне в портах или прибрежных районах лазерный луч поражает только конкретную цель.

Однако лазерные установки имеют и свои ограничения. Их эффективность напрямую зависит от погодных условий. Дождь, туман, дым или снег мешают прохождению и фокусировке луча, что значительно снижает их боевую мощь. Кроме того, лазер способен поражать только те цели, которые находятся на линии визирования, а значит, уничтожать загоризонтные угрозы он не может.

Заключение

Что касается системы "Тризуб", то эксперт в сфере оборонных технологий Сергей Згурец призвал относиться к заявлениям осторожно. По его словам, лазерное оружие является чрезвычайно сложным и ресурсоемким проектом, поэтому вопрос лазерного оружия в Украине остается открытым.

В этой связи напрашивается вопрос — могли ли западные союзники Киева поделиться технологиями для создания такого комплекса, или же наоборот, украинские инженеры создали оружие "с нуля"? На данный момент делать какие-либо выводы преждевременно, поскольку информации крайне мало.

Отметим лишь, что в свое время в СССР также работали над созданием аналогичных систем. Достаточно вспомнить программу "Терра", направленную на разработку наземного лазерного оружия для противоракетной обороны. В 1960-х в ее рамках был построен лазерный комплекс, работающий в инфракрасном диапазоне.

Также существовал проект "Скиф", который предусматривал создание лазерного оружия для космических платформ. Он разрабатывался в рамках программы противостояния американской Стратегической оборонной инициативе (СОИ).

Между тем на то время реализация таких инициатив была затруднена в силу технологических ограничений, связанных с недостаточной мощностью лазеров и громоздкими системами питания и охлаждения. Тем не менее, наработки советских специалистов могли стать основой для дальнейших исследований, в том числе и в Украине.

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