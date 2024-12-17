Есть ли в Украине лазерное оружие: в Defense Express удивлены заявлением Сухаревского о "Тризубе"

Аналитик и директор Defense Express Сергей Згурец считает, если Украине таки действительно удалось создать такую лазерную систему вооружений, то это был бы большой прорыв.

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В Украине заявили о создании лазерной системы "Тризуб", способной поражать цели на расстоянии до двух километров. Командующий Сил беспилотных систем ВСУ полковник Вадим Сухаревский сообщил, что эта разработка способна уничтожать даже самолеты. Впрочем, эксперт в сфере оборонных технологий Сергей Згурец, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, в эфире телеканала "Эспрессо" призвал осторожно относиться к таким заявлениям. Он пояснил, что лазерное оружие является чрезвычайно сложным и ресурсоемким проектом.

"Вопрос лазерного оружия остается открытым, хотя есть заявление от командующего Сил беспилотных систем Сухаревского, что существует система "Тризуб". Это лазерная система, которая имеет действие на расстояние до 2 км и может уничтожать даже самолеты", — сказал он.

Эксперт выразил удивление, что о разработке заявил именно командующий Сил беспилотных систем, а не президент. Згурец считает, если бы действительно был такой прорыв в создании лазерного вооружения в Украине за такое короткое время, это было бы значительным достижением.

Он отметил, что мировые лидеры, такие как США, Великобритания и Германия, работают над подобными системами уже не один год. Например, американский лазер на военном корабле имеет мощность 50 кВт и может работать на дистанции до 1,6 км. Британская система Dragonfire, которая разрабатывается с 2017 года, способна удерживать луч лазера на расстоянии до 2 км с диаметром всего 2 см, что позволяет эффективно уничтожать воздушные цели. По словам Згурца, британцы даже рассматривали возможность передать эту технологию Украине для тестирования.

Хотя в Украине есть потенциал для создания подобных систем, разработки в этой области до сих пор оставались на стадии научных исследований. Он отметил, что не владеет детальной информацией, хотя был на всех выставках вооружений, контактировал с американскими производителями и до определенного времени знал о потенциале украинской лазерной техники, который разрабатывается в институте полупроводников Академии наук. Эксперт считает, если Украине действительно в таинственном формате удалось создать такую систему вооружений, то это был бы большой прорыв.

Згурец предположил, что если система "Тризуб" и вправду существует, ее создание могло быть связано с Институтом полупроводников Академии наук. Однако пока что подробная информация о разработке остается засекреченной.

"Я до сих пор удивлен вчерашним заявлением Сухаревского. Надеюсь, что это заявление имеет определенное практическое основание, и увидим, как это проявит себя на поле боя", — добавил Згурец.

Напомним, 16 декабря командующего Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский заявил, что Украина имеет лазерное оружие "Тризуб", которое способно поражать самолеты на высоте более 2 километров.