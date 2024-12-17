Чи є в Україні лазерна зброя: у Defense Express здивовані заявою Сухаревського про "Тризуб"

Аналітик і директор Defense Express Сергій Згурець вважає, якщо Україні таки справді вдалося створити таку лазерну систему озброєнь, то це був би великий прорив.

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В Україні заявили про створення лазерної системи "Тризуб", здатної вражати цілі на відстані до двох кілометрів. Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ полковник Вадим Сухаревський повідомив, що ця розробка здатна знищувати навіть літаки. Утім, експерт у сфері оборонних технологій Сергій Згурець, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, в ефірі телеканалу "Еспресо" закликав обережно ставитися до таких заяв. Він пояснив, що лазерна зброя є надзвичайно складним і ресурсомістким проєктом.

"Питання лазерної зброї залишається відкритим, хоча є заява від командувача Сил безпілотних систем Сухаревського, що існує система "Тризуб". Це лазерна система, яка має дію на відстань до 2 км і може знищувати навіть літаки", — сказав він.

Експерт висловив здивування, що про розробку заявив саме командувач Сил безпілотних систем, а не президент. Згурець вважає, якби справді був такий прорив у створенні лазерного озброєння в Україні за такий короткий час, це було б значним досягненням.

Він зауважив, що світові лідери, такі як США, Велика Британія та Німеччина, працюють над подібними системами вже не один рік. Наприклад, американський лазер на військовому кораблі має потужність 50 кВт і може працювати на дистанції до 1,6 км. Британська система Dragonfire, яку розробляють із 2017 року, здатна утримувати промінь лазера на відстані до 2 км із діаметром усього 2 см, що дозволяє ефективно знищувати повітряні цілі. За словами Згурця, британці навіть розглядали можливість передати цю технологію Україні для тестування.

Хоча в Україні є потенціал для створення подібних систем, розробки в цій галузі досі залишалися на стадії наукових досліджень. Він зазначив, що не володіє детальною інформацією, хоча був на всіх виставках озброєнь, контактував з американськими виробниками й до певного часу знав про потенціал української лазерної техніки, який розробляється в інституті напівпровідників Академії наук. Експерт вважає, якщо Україні справді в таємничому форматі вдалося створити таку систему озброєнь, то це був би великий прорив.

Згурець припустив, що якщо система "Тризуб" і справді існує, її створення могло бути пов'язане з Інститутом напівпровідників Академії наук. Однак поки що детальна інформація про розробку залишається засекреченою.

"Я досі здивований вчорашньою заявою Сухаревського. Сподіваюся, що ця заява має певне практичне підґрунтя, і побачимо, як це проявить себе на полі бою", — додав Згурець.

Нагадаємо, 16 грудня командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський заявив що Україна має лазерну зброю "Тризуб", яка здатна вражати літаки на висоті понад 2 кілометри.