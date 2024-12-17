"Тризуб" не програє за потужністю і дальністю західним лазерам: деталі від Defense Express

У ЗСУ заявили, що Україна вже має лазерну зброю. Військові аналітики оцінили, наскільки вона ефективна.

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16 грудня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський повідомив, що Україна має власну лазерну зброю — "Тризуб". З його слів, розробка здатна збивати винищувачі на висоті понад 2 кілометри й "дійсно працює". Заяву проаналізували в Defense Express.

Аналітики зазначили, що бойовий лазер із такими характеристиками — "дійсно не дуже рядова річ".

Як приклад вони згадали американську альтернативу AN/SEQ-3 (LaWS), оголошена ефективна дальність дії якого сягає 1,6 кілометра (при потужності до 50 кВт). Водночас німецький лазер від Rheinmetall на початку 2010-х при аналогічній потужності на стрільбах демонстрував ефективність проти БПЛА на дальності до 2 кілометрів. Такою ж потужністю (55 кВт) може похизуватись і британський DragonFire, який хотіли відправити в Україну для випробовувань.

"Тобто коли мова йде про досягнення ефективності дальності саме у 2 км, то орієнтуватися можливо саме на потужність від 50 кВт. Якщо ж потужність бойового лазера вдвічі менше, близько 20 кВт, то дальність ураження падає до 1 км й вже доволі сильно залежить від типу цілі та часу на її опромінення", — пояснили у виданні.

Окрім потужності робота лазерної зброї залежить від фокусування променя та його здатності точно фіксуватись на рухомій цілі. Для того, щоб пропалити корпус, лазер має бути направлений на одне місце. Наприклад, DragonFire може утримувати свій промінь на відстані у кілометр з точністю 23 мм.

"Але уточнення про те, що український лазерний "Тризуб" може на відстань у 2 км уражати літак, також доволі прямо говорить, що і з позиціюванням питання вирішено. Навіть якщо мова йде про можливість ураження літального апарату, який рухається зі швидкістю до 200 км/год", — зауважили аналітики.

Вони нагадали, що, зі слів командувача СБС, наразі "Тризуб" — на шляху до масштабування та посилення. Тобто поки йдеться про дослідний зразок.

"Але якщо навіть прототип вже показує такі параметри, то така розробка дійсно більш ніж цікава", — підкреслили у виданні.

Нагадаємо, китайські дослідники винайшли невеликий і легкий пристрій, завдяки якому БПЛА можуть "віддзеркалювати" лазерні промені. Це не лише збільшує потужність лазера, але й дозволяє променю оминати перешкоди.

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