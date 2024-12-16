"Може розрізати метал": у Китаї вперше оснастили невеликі БПЛА потужним лазером

Новий пристрій для дронів перенаправляє лазерні імпульси з землі на цілі, даючи змогу променям "згинатися", щоб обходити перешкоди.

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Дослідники з Національного університету оборонних технологій Народно-визвольної армії Китаю винайшли невеликий і легкий переспрямовувальний пристрій, який дає змогу безпілотникам приймати потужні лазерні промені з землі та відбивати їх. Про це пише газета South China Morning Post.

Як зазначають у виданні, раніше вважалося, що невеликі БПЛА ніколи не зможуть нести потужну лазерну зброю. Для генерації лазерного променя з великою дальністю ураження зазвичай потрібне громіздке обладнання розміром із вантажівку.

Щоб обійти це обмеження, китайські вчені запропонували пристрій, який дає змогу дрону перенаправляти лазерні промені з землі на інші об'єкти. Це не тільки збільшує потужність лазера, випромінюваного дроном, до 30 кВт і вище, а й дає змогу променю "згинатися" в небі, оминаючи перешкоди, такі як будівлі. За словами вчених лазер такої інтенсивності "може розрізати метал".

За даними газети, перенаправляючий пристрій включає дві телескопічні трубки. Приймальна трубка спрямована на лазерний випромінювач на землі, а трубка, що відбиває, — на ціль. Рух трубок контролюється надточними сервомеханізмами кута місця й азимутальними поворотними колами, а оптичний шлях між двома трубками з'єднаний високопродуктивними відбивними дзеркалами.

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Повідомляється, що основна проблема технології полягає у вібрації, яка виникає під час польоту дрона. Вібрація може призвести до розсіювання лазерного променя, тому пристрій повинен мати хорошу віброізоляцію.

Вчені також зазначили, що для надійної фіксації оптичного шляху між дроном і наземним випромінювачем також потрібна була передова технологія оптичних маяків. За словами дослідників, їм уже вдалося вирішити більшу частину технічних проблем.

"У майбутньому можна буде оснастити цим пристроєм кілька безпілотників, щоб вони могли виявляти цілі і потім запитувати випромінювання із землі, що ще більше підвищить швидкість реагування", — зазначили розробники.

Нагадаємо, раніше в Китаї також заявили про створення нової потужної мікрохвильової зброї, яка діє, як Зірка Смерті з культової франшизи "Зоряні війни".

Зі свого боку Міноборони Британії повідомило про успішний запуск "високоенергетичної лазерної зброї", яку вперше було встановлено на броньованій машині.