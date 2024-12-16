"Может разрезать металл": в Китае впервые оснастили небольшие БПЛА мощным лазером

Новое устройство для дронов перенаправляет лазерные импульсы с земли на цели, позволяя лучам "изгибаться", чтобы обходить препятствия.

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Исследователи из Национального университета оборонных технологий Народно-освободительной армии Китая изобрели небольшое и легкое перенаправляющее устройство, которое позволяет беспилотникам принимать мощные лазерные лучи с земли и отражать их. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Как отмечают в издании, ранее считалось, что небольшие БПЛА никогда не смогут нести мощное лазерное оружие. Для генерации лазерного луча с большой дальностью поражения обычно требуется громоздкое оборудование размером с грузовик.

Чтобы обойти это ограничение, китайские ученые предложили устройство, которое позволяет дрону перенаправлять лазерные лучи с земли на другие объекты. Это не только увеличивает мощность лазера, излучаемого дроном, до 30 кВт и выше, но и позволяет лучу "изгибаться" в небе, обходя препятствия, такие как здания. По словам ученых лазер такой интенсивности "может разрезать металл".

По данным газеты, перенаправляющее устройство включает две телескопические трубки. Приемная трубка направлена на лазерный излучатель на земле, а отражающая трубка — на цель. Движение трубок контролируется сверхточными сервомеханизмами угла места и азимутальными поворотными кругами, а оптический путь между двумя трубками соединен высокопроизводительными отражательными зеркалами.

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Сообщается, что основная проблема технологии заключается в вибрации, которая возникает во время полета дрона. Вибрация может привести к рассеиванию лазерного луча, поэтому устройство должно иметь хорошую виброизоляцию.

Ученые также отметили, что для надежной фиксации оптического пути между дроном и наземным излучателем также потребовалась передовая технология оптических маяков. По словам исследователей, им уже удалось решить большую часть технических проблем.

"В будущем можно будет оснастить этим устройством несколько беспилотников, чтобы они могли обнаруживать цели и затем запрашивать излучение с земли, что еще больше повысит скорость реагирования", — отметили разработчики.

Напомним, ранее в Китае также заявили о создании нового мощного микроволнового оружия, которые действует, как Звезда Смерти из культовой франшизы "Звездные войны".

В свою очередь Минобороны Британии сообщило об успешном запуске "высокоэнергетического лазерного оружия", которое впервые было установлено на бронированной машине.