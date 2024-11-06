"Звезда смерти" для спутников США: Китай добился прорыва в создании нового лазерного оружия (видео)

Китайские ученые утверждают, что совершили прорыв в создании настоящего энергетического лучевого оружия.

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В Китае якобы создано новое мощное микроволновое оружие, которые действует, как Звезда Смерти из культовой франшизы "Звездные войны". Новое китайское оружие объединяет множество малых электромагнитных волн в один большой сфокусированный лазерный луч. Об этом пишет South China Morning Post.

Звезда Смерти в "Звездных войнах"

И именно это делает новое китайское оружие во многом похожим на Звезду Смерти, которая уничтожала планеты, выпуская пучок лазеров.

Прорыв заключается в процессе "сверхточной синхронизации", которая позволяет лучам объединяться и фокусироваться в одной точке.

Китайская исследовательская группа теперь способна генерировать точность среди небольших лазеров, которая превышает точность атомных часов.

По словам ученых, временной интервал между меньшими лазерами не может превышать 170 пикосекунд — или триллионных долей секунды. Исследователям удалось добиться этого результата с помощью оптических волокон и позволило системе оружия пройти военные испытания.

Китайские официальные лица утверждают, что это оружие может быть использовано для подавления сигналов американских GPS и других спутников.

Примечательно, что группа ученых утверждает, что совокупная мощность лучей может превышать сумму отдельных лучей.

Это оружие предназначено для использования в космосе, а не для наземных, морских или атмосферных целей, добавляют журналисты.

Китай давно мечтает обзавестись энергетическим оружием. В прошлом году выяснилось , что китайское правительство разрабатывает "мозговое" оружие. Программа была создана для атаки на военных и правительственных чиновников из иностранных государств.

Старший научный сотрудник Института Восточной Азии Национального университета Сингапура заявил, что это оружие может повреждать и даже контролировать мозг млекопитающих.

В КНР когда-то также создали прототип лазерной штурмовой винтовки , способной испепелить цель на расстоянии в полмили.

Напомним, в сентябре 2024 года Китай показал OW5-A50 — боевой лазер, который эффективен при сбивании российских дронов типа "Шахед". Его предлагали на продажу Саудовской Аравии.