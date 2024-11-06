"Зірка смерті" для супутників США: Китай домігся прориву у створенні нової лазерної зброї (відео)

Китайські вчені стверджують, що зробили прорив у створенні справжньої енергетичної променевої зброї.

Related video

У Китаї нібито створено нову потужну мікрохвильову зброю, яка діє, як Зірка Смерті з культової франшизи "Зоряні війни". Нова китайська зброя об'єднує безліч малих електромагнітних хвиль в один великий сфокусований лазерний промінь. Про це пише South China Morning Post.

Зірка Смерті в "Зоряних війнах"

І саме це робить нову китайську зброю багато в чому схожою на Зірку Смерті, яка знищувала планети, випускаючи пучок лазерів.

Прорив полягає в процесі "надточної синхронізації", яка дає змогу променям об'єднуватися і фокусуватися в одній точці.

Китайська дослідницька група тепер здатна генерувати точність серед невеликих лазерів, яка перевищує точність атомних годинників.

За словами вчених, часовий інтервал між меншими лазерами не може перевищувати 170 пікосекунд — або трильйонних часток секунди. Дослідникам вдалося домогтися цього результату за допомогою оптичних волокон і дало змогу системі зброї пройти військові випробування.

Китайські офіційні особи стверджують, що ця зброя може бути використана для придушення сигналів американських GPS та інших супутників.

Примітно, що група вчених стверджує, що сукупна потужність променів може перевищувати суму окремих променів.

Ця зброя призначена для використання в космосі, а не для наземних, морських або атмосферних цілей, додають журналісти.

Китай давно мріє обзавестися енергетичною зброєю. Минулого року з'ясувалося, що китайський уряд розробляє "мозкову" зброю. Програму було створено для атаки на військових і урядових чиновників з іноземних держав.

Старший науковий співробітник Інституту Східної Азії Національного університету Сінгапуру заявив, що ця зброя може пошкоджувати і навіть контролювати мозок ссавців.

У КНР колись також створили прототип лазерної штурмової гвинтівки, здатної спопелити ціль на відстані в півмилі.

Нагадаємо, у вересні 2024 року Китай показав OW5-A50 — бойовий лазер, який ефективний під час збивання російських дронів типу "Шахед". Його пропонували на продаж Саудівській Аравії.