Китай створив бойовий лазер OW5-A50 для збиття дронів типу "Шахед": що відомо

Новий бойовий лазер збиває 100% дронів Shaheed-136. Також він не потребує зовнішнього живлення, кажуть розробники.

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Офіційний Китай показав OW5-A50 — бойовий лазер, що ефективний при збитті російських дронів типу "Шахед". Його пропонували на продаж Саудівській Аравії. Про це пише видання Defence Express.

Як зазначає Defense Romania, в рамках нещодавніх оборонних виставок у Саудівській Аравії, Катарі та Єгипті Китай не тільки представляв цю розробку, але і пропонував OW5-A50 на продаж цим країнам.

Лазерна система протиповітряної оборони OW5-A50 повністю автономна в плані живлення. Їй не потрібне зовнішнє живлення для роботи по дронах ворога.

Як зазначає Defense Express, в майбутньому саме Китай може задати моду в лазерних системах, в яких гратиме головну роль ступеню гнучкості використання, проте також важливими будуть кількість осіб, необхідні для забезпечення бойової роботи, та власне показник тривалості безперервного використання.

У випадку із Саудівською Аравією, Shahed-136 можуть становити таку саму загрозу, як і у випадку з Україною, тож лазер OW5-A50 може показати себе як ефективний "ловець шахедів" проти єменських хуситів. Також розробка цікава тим, що має досить високу гнучкість розгортання в польових умовах.

Самі китайські розробники акцентують на тому, що бойовий лазер OW5-A50 може доповнити наявні потужності ППО та ефективно бореться із малорозмірними повітряними цілями. Зокрема її можливості допомагають збивати цілі, що мають невисоку швидкість та висоту польоту.

Втім, на виставках китайці демонстрували не робочий зразок чи макет, а просто модель для теоретичного розуміння роботи пристрою. При цьому, можливо, що це просто комерційна пропозиція і надалі зацікавлений покупець ознайомиться із робочими зразками, зокрема, на практиці, при збитті повітряних цілей.

Раніше ми писали про те, що Україна продовжує закуповувати дрони DJI, хоча Китай офіційно проти. У РФ встановили, яким чином ЗСУ отримують можливість оснащувати війська китайськими дронами Mavic.