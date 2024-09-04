Переполох у Росії: Україна продовжує закуповувати дрони DJI, хоча Китай офіційно проти

У РФ встановили, через яким чином ЗСУ отримують можливість оснащувати війська китайськими дронами Mavic.

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Офіційно Китай проти того, щоб у російсько-українській війні використовувалися дрони вітчизняного виробництва. РФ дуже турбує той факт, що Україна знаходить можливості купувати безпілотники для ЗСУ, пише РИА Новости.

Російське інформагентство з посиланням на свого кореспондента повідомляє, що БПЛА DJI Mavic постачаються в Україну за допомогою дочірньої польської компанії. Кореспондент з'ясував це, перевіривши дані на порталі держзакупівель Prozorrо. У матеріалі йдеться про те, що контракт на суму 391,5 млн грн уклали муніципальний відділ з безпеки міськради Києва та українська "дочка". На ці гроші було придбано 1550 дронів DJI Mavic 3T і 950 дронів DJI Mavic 3E. Закупівлі відбулися в серпні цього року. На сайті компанії ці БПЛА вказані, як наявні в наявності.

Також росіяни відзначили і діяльність української підприємниці, якій вдалося закупити для ЗСУ 1000 дронів DJI Mavic 3 Pro. Сума контракту склала 71,4 млн грн. Подібного роду угоди вона проводила і раніше.

Російські ЗМІ нагадали, що 2022 року DJI призупинила діяльність у РФ та Україні, щоб сторони не задіяли її продукцію для військових цілей. У 2023 році Мінторг КНР обмежив експорт дронів, через що виробники повинні отримувати спеціальний офіційний дозвіл влади на постачання деяких видів продукції та компонентів до неї. Якщо Мінторг підозрює, що дрони можуть застосовуватися на війні, то такі моделі взагалі не підлягають експорту.

Раніше ми повідомляли, що Китай ввів обмеження на експорт дронів через війну в Україні. Незабаром китайські компанії не зможуть офіційно продавати БПЛА з хорошими камерами, які можуть далеко літати і піднімати гранати.