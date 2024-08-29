"Дорого і мало": "Мадяр" про наслідки через рішення Китаю обмежити експорт запчастин для БПЛА

Китай намагається тиснути на Україну, щоб примусити сісти за стіл мирних переговорів з РФ, пояснив командир 414 ОБУБАС "Мадяр". Для тиску КНР використає обмеження на експорт квадрокоптерів і дотичних товарів.

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З 1 вересня 2024 року Китай запровадить обмеження на експорт низки запчастин для виробництва безпілотників. У зв'язку з цим у ЗСУ можуть з'явитись проблеми з отриманням дронів, важливих для успішних ударів по позиціях ЗС РФ, військовій техніці та живій силі. Про негативні наслідки рішення Китайської Республіки командир 414 окремий батальйон ударних безпілотних авіаційних систем (ОБУБАС) Роберт Бровді з позивним "Мадяр" розповів у Telegram-каналі.

Бровді пояснив, що компанії, яка постачають в Україну запчастини для виробництва дронів, квадрокоптерів тощо, отримали листи від китайських установ. У листах інформують, що з 1 вересня вони матимуть обмеження при купівлі певного переліку товарів. Такі товари буде заборонено відправляти у посилках вагою до 30 кг і перевозити літаками чи морськими кораблями (про сухопутний шлях не згадується). Командир батальйону безпілотних авіасистем написав, що КНР давно попереджала про таке рішення. З його слів, постачальники про це подумали і завчасно закупили дефіцитні товари. Але їхні запаси не безмежні, тому він очікує проблем. Крім того, Бровді згадав РФ, яка має більші можливості щодо китайської продукції, ніж Україна.

"Запаси не безмежні, а контрабандні шляхи доправлення заборонених товарів у нас з ворогом, мʼяко кажучи, різні", — ідеться у дописі.

За оцінками командира батальйону, дронів у майбутньому буде "дорого і мало", і партнери розв'язати ці проблеми не зможуть — це не снаряди, які вони виробляють.

Український військовий навів частину списку товарів, експорт яких обмежив Китай. Серед них — квадрокоптери, мотори для квадрокоптерів, запчастини, радіостанції, рації, засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Загалом він навів перелік з 19 пунктів і наголосив, що ситуація досить погана і може стати примусом до перемовин з РФ.

"Маю думку, що нижче описане обмеження стане одною зі складових "усадки" нас за стіл переговорів", — зауважив "Мадяр".

Китай і РФ - "Мадяр" попереджає про обмеження експорту дронів Фото: Скриншот Китай і РФ - "Мадяр" назвав товари, з поставками яких будуть проблеми Фото: Скриншот

Зазначимо, Фокус писав про рішення Китаю щодо експорту дронів різних типів та запчастин до них. Рішення прийшли влітку 2023 року. Обмеження запровадили у зв'язку з війною в Україні, прямо вказали китайські посадовці. Планували, що за кордон не можна продати пристрої з хорошими камерами, вищою вантажопідйомністю і дальністю польотів. Тоді ж видання The New York Times дослідило застосування БПЛА Україною та РФ. У статті вказується, що саме з Китаю обидві країни отримують найполярніші дрони для бойових дій: наприклад, виробництва компанії DJI. Водночас зауважується, що Кремль має можливість укладати мільярдні контртакти з заводами і отримує великі партії готових пристроїв та запчастин. Тим часом українці закуповують дрібні партії і купують їх через різних посередників, що здорожчує БПЛА та ускладнює логістику.

Нагадуємо, у серпня 2024 року Державний департамент США висловив стурбованість масштабами підтримки, яку Китай надає РФ для продовження війни в Україні. Лідер Китаю тоді ж наголосив, що закликає Україну приєднатись до мирного плану, який начебто дозволить завершити війну.