США хочуть переконати Китай зменшити підтримку РФ: Байден уже відправив чиновника, — NYT

За словами журналістів, Пекін навряд чи відвернеться від Кремля, адже це його єдиний партнер серед великих держав.

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Президент США Джо Байден відправив свого радника з національної безпеки Джейка Саллівана в Китай для переговорів. Про це пише видання The New York Times.

За словами журналістів, переговори покликані продемонструвати, що Штати і КНР можуть врегулювати свої розбіжності. Салліван розпочав зустріч із головною посадовою особою Китаю із зовнішньої політики Ван Ї в той час, коли Білий дім прагне зміцнити свою стратегію щодо Китаю.

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Повідомляється, що Салліван планує обговорити роботу з Китаєм щодо обмеження поширення фентанілу та розширення високорівневих військових контактів. Крім того, обговорюватимуться позиція США щодо Тайваню та підтримка Москви з боку Пекіна.

У матеріалі йдеться про те, що Китай дав зрозуміти, що висуне власні заперечення під час переговорів, зокрема з приводу підтримки Тайваню Штатами і з інших питань. Аналітики стверджують, що Пекін хоче, щоб США послабили тиск на Китай, сподіваючись, що це задасть тон для більш гладких відносин із наступною адміністрацією Білого дому.

Однак, як повідомляється, найгострішими моментами у відносинах між Китаєм і США є війна Росії проти України і посилення агресії Китаю щодо Тайваню. Салліван, ймовірно, закличе Китай скоротити свою підтримку Росії. Так, Китай купує величезні обсяги російської нафти і поставляє Москві технології подвійного призначення.

Щоправда, за словами журналістів, Пекін навряд чи відвернеться від Кремля, адже це його єдиний партнер серед великих держав.

З іншого боку, як пише видання, китайські чиновники спробують розкритикувати підтримку США Тайваню, який Сі Цзіньпін пригрозив захопити силою, якщо це буде необхідно. Пекін звинувачує Вашингтон у сприянні "незалежності Тайваню" шляхом поставок на острів зброї та забезпечення обмінів між американськими і тайванськими чиновниками.

Нагадаємо, Байден виступив із заявою з нагоди Дня Незалежності України та розповів, коли закінчиться війна. Американський лідер нагадав, що коли Росія почала війну — Україна була вільною країною. Такою ж вона й залишиться після перемоги.

Також ЗМІ повідомляли, що в обмін на дані США встановили українським F-16 Viper спеціальний захист від загроз РФ. За словами журналістів, США використовують засекречену бібліотеку загроз, щоб підвищити ймовірність виживання українських винищувачів F-16 в умовах однієї з найщільніших активних систем ППО у світі.