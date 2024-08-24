Курська операція і заборона на застосування зброї: як Україна тисне на Байдена, — Politico

За словами журналістів, в адміністрації Байдена говорили українській стороні, що США зрештою захочуть перезавантажити відносини з Москвою, і зняття обмежень може звести нанівець ці зусилля.

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Україна використовує операцію в Курській області Росії, щоб почати нову кампанію тиску на США, щоб вони зняли обмеження на використання далекобійної зброї на території РФ. Про це пише видання Politico.

За словами журналістів, Білий дім до цього ще не готовий. Українські чиновники спілкувалися з членами Конгресу, робили публічні заяви і зустрічалися з вищими посадовими особами США, щоб змусити президента Джо Байдена змінити свою думку. Так, Київ чинить тиск на Байдена і його головних союзників, вимагаючи, щоб ті перестали турбуватися про ескалацію з боку РФ і дозволили ЗСУ вести війну на власних умовах.

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"Шлях до перемоги": коли Україна зможе почати повертати свої території, — The Telegraph

Повідомляється, що високопоставлені особи в Пентагоні та Білому домі продовжують відкидати всі припущення і чутки про те, що рішення може бути змінено. Американські чиновники кажуть, що в України є всі засоби, необхідні для перемоги.

Як розповіло журналістам джерело, деякі представники адміністрації Байдена вважають, що Київ може почати публічну кампанію, щоб застрахуватися від будь-якої потенційної втрати позицій найближчими місяцями. Українці вважають, що їм потрібна більша свобода дій.

"Зараз є деякі ознаки того, що Байден може захотіти зробити щось велике в Україні — можливо, зняти деякі обмеження — перед виборами", — сказало джерело серед українських чиновників.

Щоправда, як ідеться в матеріалі, і серед республіканців, і серед демократів є прихильники України в цьому питанні. Вони кажуть, що якщо обмеження не будуть зняті і Україна програє війну, то адміністрація Байдена буде відома як та, яка не зробила достатньо, щоб запобігти цьому.

Повідомляється, що в адміністрації Байдена говорили українській стороні, що США зрештою захочуть перезавантажити відносини з Москвою, і зняття обмежень може звести нанівець ці зусилля.

Раніше повідомлялося, що армія РФ знищила танк Abrams з посиленою бронею. Українська армія вже втратила дві третини поставлених американських танків. Причому всі втрати сталися протягом півроку.