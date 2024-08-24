Курская операция и запрет на применения оружия: как Украина давит на Байдена, — Politico

По словам журналистов, в администрации Байдена говорили украинской стороне, что США в конечном итоге захотят перезагрузить отношения с Москвой, и снятие ограничений может свести на нет эти усилия.

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Украина использует операцию в Курской области России, чтобы начать новую кампанию давления на США, чтобы они сняли ограничения на использование дальнобойного оружия на территории РФ. Об этом пишет издание Politico.

По словам журналистов, Белый дом к этому еще не готов. Украинские чиновники общались с членами Конгресса, делали публичные заявления и встречались с высшими должностными лицами США, чтобы заставить президента Джо Байдена изменить свое мнение. Так, Киев оказывает давление на Байдена и его главных союзников, требуя, чтобы те перестали беспокоиться об эскалации со стороны РФ и позволили ВСУ вести войну на собственных условиях.

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"Путь к победе": когда Украина сможет начать возвращать свои территории, — The Telegraph

Сообщается, что высокопоставленные лица в Пентагоне и Белом доме продолжают отвергать все предположения и слухи о том, что решение может быть изменено. Американские чиновники говорят, что у Украины есть все средства, необходимые для победы.

Как рассказал журналистам источник, некоторые представители администрации Байдена полагают, что Киев может начать публичную кампанию, чтобы застраховаться от любой потенциальной потери позиций в ближайшие месяцы. Украинцы считают, что им нужна большая свобода действий.

"Сейчас есть некоторые признаки того, что Байден может захотеть сделать что-то крупное в Украине — возможно, снять некоторые ограничения — перед выборами", — сказал источник среди украинских чиновников.

Правда, как говорится в материале, и среди республиканцев, и среди демократов есть сторонники Украины в этом вопросе. Они говорят, что если ограничения не будут сняты и Украине проиграет войну, то администрация Байдена будет известна как та, которая не сделала достаточно, чтобы предотвратить это.

Сообщается, что в администрации Байдена говорили украинской стороне, что США в конечном итоге захотят перезагрузить отношения с Москвой, и снятие ограничений может свести на нет эти усилия.

Ранее сообщалось, что армия РФ уничтожила танк Abrams с усиленной броней. Украинская армия уже лишилась двух третей поставленных американских танков. Причем все потери произошли в течение полугода.