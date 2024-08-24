"Путь к победе": когда Украина сможет начать возвращать свои территории, — The Telegraph

В материале говорится, что российские сухопутные и воздушные силы растянуты так, как не были на протяжении всей полномасштабной войны. Это замедлит их операции в течение следующих нескольких месяцев.

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Россия бросила все свои силы на наступление на Донбасс. Однако Кремлю придется выбирать между Курской областью и востоком Украины. Об этом пишет военный эксперт Майкл Бонерт в своей статье для The Telegraph.

По его словам, до начала операции ВСУ в Курской области Россия несла потери в примерно 1000 человек в день, а также десятки единиц техники. Из-за этого у РФ остались лишь несколько резервных подразделений, которые могут противостоять маневрирующим украинским силам в Курской области.

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В материале говорится, что Кремлю потребуется несколько месяцев вербовки и военного производства, чтобы остановить украинское наступление в курской области. В этом регионе у ВСУ есть преимущество. Киев может выбирать оптимальные места для обороны, делая российские контрнаступления исключительно дорогостоящими.

С другой стороны, как сообщается, Россия может продолжить наступление на Донбассе и заплатить за игнорирование продвижения ВСУ в Курской области. Пока неизвестно, что выберет глава Кремля Владимир Путин.

Эксперт отметил, что российские сухопутные и воздушные силы растянуты так, как не были на протяжении всей полномасштабной войны. Это замедлит их операции в течение следующих нескольких месяцев.

Однако, как сообщается, западная помощь имеет решающее значение для улучшения возможностей Украины. Если она будет предоставлена в достаточных количествах, то деоккупация территорий может начаться уже в 2025 году.

"Украина вновь обрела путь к победе. Союзники Украины не должны упускать эту возможность", — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что армия РФ уничтожила танк Abrams с усиленной броней. Украинская армия уже лишилась двух третей поставленных американских танков. Причем все потери произошли в течение полугода.

Также правозащитники заявляли, что ВСУ ведут бои за женскую колонию под Суджей. В колонии перед обменом удерживали украинских пленных. Ради развлечения охрана натравливала собак на женщин, а мужчин беспощадно избивали.