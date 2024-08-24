"Шлях до перемоги": коли Україна зможе почати повертати свої території, — The Telegraph

У матеріалі йдеться про те, що російські сухопутні та повітряні сили розтягнуті так, як не були протягом усієї повномасштабної війни. Це сповільнить їхні операції протягом наступних кількох місяців.

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Росія кинула всі свої сили на наступ на Донбас. Однак Кремлю доведеться вибирати між Курською областю і сходом України. Про це пише військовий експерт Майкл Бонерт у своїй статті для The Telegraph.

За його словами, до початку операції ЗСУ в Курській області Росія зазнавала втрат у приблизно 1000 осіб на день, а також десятки одиниць техніки. Через це у РФ залишилися лише кілька резервних підрозділів, які можуть протистояти українським силам, що маневрують у Курській області.

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У матеріалі йдеться про те, що Кремлю знадобиться кілька місяців вербування і військового виробництва, щоб зупинити український наступ у Курській області. У цьому регіоні у ЗСУ є перевага. Київ може вибирати оптимальні місця для оборони, роблячи російські контрнаступи виключно дорогими.

З іншого боку, як повідомляється, Росія може продовжити наступ на Донбасі і заплатити за ігнорування просування ЗСУ в Курській області. Поки що невідомо, що обере глава Кремля Володимир Путін.

Експерт зазначив, що російські сухопутні та повітряні сили розтягнуті так, як не були протягом усієї повномасштабної війни. Це сповільнить їхні операції протягом наступних кількох місяців.

Однак, як повідомляється, західна допомога має вирішальне значення для поліпшення можливостей України. Якщо її буде надано в достатніх кількостях, то деокупація територій може розпочатися вже 2025 року.

"Україна знову знайшла шлях до перемоги. Союзники України не повинні втрачати цю можливість", — ідеться в матеріалі.

Раніше повідомлялося, що армія РФ знищила танк Abrams з посиленою бронею. Українська армія вже втратила дві третини поставлених американських танків. Причому всі втрати сталися протягом півроку.

Також правозахисники заявляли, що ЗСУ ведуть бої за жіночу колонію під Суджею. У колонії перед обміном утримували українських полонених. Заради розваги охорона нацьковувала собак на жінок, а чоловіків нещадно били.