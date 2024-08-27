США хотят убедить Китай уменьшить поддержку РФ: Байден уже отправил чиновника, — NYT

По словам журналистов, Пекин вряд ли отвернется от Кремля, ведь это его единственный партнер среди крупных держав.

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Президент США Джо Байден отправил своего советника по национальной безопасности Джейка Салливана в Китай для переговоров. Об этом пишет издание The New York Times.

По словам журналистов, переговоры призваны продемонстрировать, что Штаты и КНР могут урегулировать свои разногласия. Салливан начал встречу с главным должностным лицом Китая по внешней политике Ван И в то время, когда Белый дом стремится укрепить свою стратегию в отношении Китая.

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Сообщается, что Салливан планирует обсудить работу с Китаем по ограничению распространения фентанила и расширению высокоуровневых военных контактов. Кроме того, будут обсуждаться позиция США относительной Тайваня и поддержка Москвы со стороны Пекина.

В материале говорится, что Китай дал понять, что выдвинет собственные возражения в ходе переговоров, в том числе по поводу поддержки Тайваня Штатами и по другим вопросам. Аналитики утверждают, что Пекин хочет, чтобы США ослабили давление на Китай, в надежде, что это задаст тон для более гладких отношений со следующей администрация Белого дома.

Однако, как сообщается, самыми острыми моментами в отношениях между Китаем и США являются война России против Украины и усиливающаяся агрессия Китая в отношении Тайваня. Салливан, вероятно, призовет Китай сократить свою поддержку России. Так, Китай покупает огромные объемы российской нефти и поставляет Москве технологии двойного назначения.

Правда, по словам журналистов, Пекин вряд ли отвернется от Кремля, ведь это его единственный партнер среди крупных держав.

С другой стороны, как пишет издание, китайские чиновники попытаются раскритиковать поддержку США Тайваня, который Си Цзиньпин пригрозил захватить силой, если это будет необходимо. Пекин обвиняет Вашингтон в содействии "независимости Тайваня" путем поставок на остров оружия и обеспечения обменов между американскими и тайваньскими чиновниками.

Напомним, Байден выступил с заявлением по случаю Дня Независимости Украины и рассказал, когда закончится война. Американский лидер напомнил, что когда Россия начала войну — Украина была свободной страной. Такой же она и останется после победы.

Также СМИ сообщали, что в обмен на данные США установили украинским F-16 Viper специальную защиту от угроз РФ. По словам журналистов, США используют засекреченную библиотеку угроз, чтобы повысить вероятность выживания украинских истребителей F-16 в условиях одной из самых плотных активных системы ПВО в мире.