Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Политика Российско-украинская война Конфликт между Китаем и Тайванем

США хотят убедить Китай уменьшить поддержку РФ: Байден уже отправил чиновника, — NYT

Джейк Салливан, фото
Фото: Getty Images | Джейк Салливан

По словам журналистов, Пекин вряд ли отвернется от Кремля, ведь это его единственный партнер среди крупных держав.

Related video

Президент США Джо Байден отправил своего советника по национальной безопасности Джейка Салливана в Китай для переговоров. Об этом пишет издание The New York Times.

По словам журналистов, переговоры призваны продемонстрировать, что Штаты и КНР могут урегулировать свои разногласия. Салливан начал встречу с главным должностным лицом Китая по внешней политике Ван И в то время, когда Белый дом стремится укрепить свою стратегию в отношении Китая.

Важно
Курская операция и запрет на применения оружия: как Украина давит на Байдена, — Politico

Сообщается, что Салливан планирует обсудить работу с Китаем по ограничению распространения фентанила и расширению высокоуровневых военных контактов. Кроме того, будут обсуждаться позиция США относительной Тайваня и поддержка Москвы со стороны Пекина.

В материале говорится, что Китай дал понять, что выдвинет собственные возражения в ходе переговоров, в том числе по поводу поддержки Тайваня Штатами и по другим вопросам. Аналитики утверждают, что Пекин хочет, чтобы США ослабили давление на Китай, в надежде, что это задаст тон для более гладких отношений со следующей администрация Белого дома.

Однако, как сообщается, самыми острыми моментами в отношениях между Китаем и США являются война России против Украины и усиливающаяся агрессия Китая в отношении Тайваня. Салливан, вероятно, призовет Китай сократить свою поддержку России. Так, Китай покупает огромные объемы российской нефти и поставляет Москве технологии двойного назначения.

Правда, по словам журналистов, Пекин вряд ли отвернется от Кремля, ведь это его единственный партнер среди крупных держав.

С другой стороны, как пишет издание, китайские чиновники попытаются раскритиковать поддержку США Тайваня, который Си Цзиньпин пригрозил захватить силой, если это будет необходимо. Пекин обвиняет Вашингтон в содействии "независимости Тайваня" путем поставок на остров оружия и обеспечения обменов между американскими и тайваньскими чиновниками.

Напомним, Байден выступил с заявлением по случаю Дня Независимости Украины и рассказал, когда закончится война. Американский лидер напомнил, что когда Россия начала войну — Украина была свободной страной. Такой же она и останется после победы.

Также СМИ сообщали, что в обмен на данные США установили украинским F-16 Viper специальную защиту от угроз РФ. По словам журналистов, США используют засекреченную библиотеку угроз, чтобы повысить вероятность выживания украинских истребителей F-16 в условиях одной из самых плотных активных системы ПВО в мире.