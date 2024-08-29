"Дорого и мало": "Мадяр" о последствиях из-за решения Китая ограничить экспорт запчастей для БПЛА

Китай пытается давить на Украину, чтобы заставить сесть за стол мирных переговоров с РФ, объяснил командир 414 ОБУБАС "Мадяр". Для давления КНР использует ограничения на экспорт квадрокоптеров и соприкасающихся товаров.

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С 1 сентября 2024 года Китай введет ограничения на экспорт ряда запчастей для производства беспилотников. В этой связи в ВСУ могут появиться проблемы с получением дронов, важных для успешных ударов по позициям ВС РФ, военной технике и живой силе. О негативных последствиях решения Китайской Республики командир 414-го отдельный батальон ударных беспилотных авиационных систем (ОБУБАС) Роберт Бровди с позывным "Мадяр" рассказал в Telegram-канале.

Бровди пояснил, что компании, поставляющие в Украину запчасти для производства дронов, квадрокоптеров и т.п., получили письма от китайских учреждений. В письмах информируют, что с 1 сентября они будут ограничены при покупке определенного перечня товаров. Такие товары будут запрещены отправлять в посылках весом до 30 кг и перевозить самолетами или морскими кораблями (о сухопутном пути не упоминается). Командир батальона беспилотных авиасистем написал, что КНР давно предупреждала о таком решении. По его словам, поставщики об этом подумали и раньше закупили дефицитные товары. Но их запасы не безграничны, поэтому он ожидает проблем. Кроме того, Бровди упомянул РФ, которая имеет большие возможности по китайской продукции, чем Украина.

"Запасы не безграничны, а контрабандные пути доставки запрещенных товаров у нас с врагом, мягко говоря, разные", — говорится в сообщении.

По оценкам командира батальона, дронов в будущем будет "дорого и мало", и партнеры решить эти проблемы не смогут — это не производимые ими снаряды.

Украинский военный привел часть списка товаров, экспорт которых ограничил Китай. Среди них – квадрокоптеры, моторы для квадрокоптеров, запчасти, радиостанции, рации, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В общей сложности он привел перечень из 19 пунктов и подчеркнул, что ситуация достаточно плохая и может стать принуждением к переговорам с РФ.

"Полагаю, что нижеописанное ограничение станет одной из составляющих "усадки" нас за стол переговоров", — отметил "Мадяр".

Китай и РФ — "Мадяр" предупреждает об ограничении экспорта дронов Фото: Скриншот Китай и РФ — "Мадяр" назвал товары, с поставками которых будут проблемы Фото: Скриншот

Отметим, Фокус писал о решении Китая по экспорту дронов разных типов и запчастей к ним. Решения пришли летом 2023 года. Ограничения были введены в связи с войной в Украине, прямо указали китайские чиновники. Планировали, что за границу нельзя продать устройства с хорошими камерами, более высокой грузоподъемностью и дальностью полетов. Тогда же издание The New York Times исследовало применение БПЛА Украиной и РФ. В статье указывается, что именно из Китая обе страны получают самые полярные дроны для боевых действий: например, производства компании DJI. В то же время отмечается, что у Кремля есть возможность заключать миллиардные контртакты с заводами и получает большие партии готовых устройств и запчастей. Тем временем украинцы закупают мелкие партии и покупают их через разных посредников, что удорожает БПЛА и усложняет логистику.

Напомним, в августе 2024 года Государственный департамент США выразил обеспокоенность масштабами поддержки, которую Китай оказывает РФ для продолжения войны в Украине. Лидер Китая тогда же подчеркнул, что призывает Украину присоединиться к мирному плану, который вроде бы позволит завершить войну.