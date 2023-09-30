Начались смертельные гонки: ВСУ соревнуются с ВС РФ за китайские дроны, — СМИ

Украина за первые шесть месяцев 2023 года потратили в 72 раза меньше денег на беспилотники, чем Россия. При этом их приходится покупать скрываясь и через ряд посредников.

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Для бойцов ВСУ покупаются любительские дроны в Китае, которые затем превращаются в боевые машины. За несколько километров от линии фронта к мирному устройству цепляют взрывчатку и оно летит в направлении позиций ВС РФ. В сети можно найти видео, которые показывают примеры использования таких дронов: они влетают в люки танков и блиндажи противника. Между тем аналогичными закупками и переделками занимается ВС РФ. О соревновании и конкуренции, которая началась между двумя армиями на рынке Китая, написало издание The New York Times.

Издание описало некоторую комнату неподалеку от линии боев, где украинские бойцы работают с беспилотниками. Именно здесь к ним прикрепляют гранаты, взрывные устройства, чтобы потом запустить в сторону врага. При этом отмечают, что запаса переработанных БПЛА хватает на неделю. После этого не менее суток ищут новые. Один из бойцов, которые общались с журналистами, назвал эти поиски "постоянным квестом".

Зарубежные беспилотники, которые используются во время войны в Украине, бывают двух основных классов, говорится в статье. Разные классы устройств выпускаются в разных странах.

Большие военные беспилотники — дело Турции и Ирана. Небольшие устройства для переноски взрывчатки происходят из Китая, в котором расположено крупнейшее в мире производство беспилотников для бытовых нужд.

Крупнейшие компании-производители дронов DJI, EHang и Autel выпускают ежегодно миллионы устройств бытового назначения — их должны использовать фотографы, видеооператоры, путешественники и тому подобное. Один из этих производителей — DJI — занимает 90% рынка, указано в аналитическом отчете Drone Analyst.

В Украине массированно используют именно китайские беспилотники, отмечают журналисты. И именно теперь Китай решил повлиять на рынок этих устройств, таким образом косвенно влияя на войну РФ в Украине.

Дроны для ВСУ: детали

С 1 сентября Китай изменил правила экспорта беспилотников. В частности, запрет коснется БПЛА, которые летят на большие расстояния и способны поднять определенный вес. Официальную причину обнародовало Министерство торговли Китая: не хотят, чтобы их использовали в военных целях.

Тем временем компания DJI полностью свернула представительства в РФ и в Украине: заявила, что не будет продавать дроны для войны.

Украинцы отметили, что китайские компании отказываются прямо продавать дроны и компоненты. В частности, требуют пройти определенную цепочку посредников, как, например, вынуждена действовать Россия для обхода санкций.

"Мы должны убедить китайские заводы помочь нам с компонентами, потому что они не рады нам помочь", — процитировали слова Марии Берлинской, основательницы проекта Victory Drones.

Украинские производители преодолевают преграды Китая, рассказали журналисты NYT. Они получают компоненты и дроны через посредников, покупают в Европе, скрывают использование в Украине, взламывают устройства слежения и различные ограничительные программы. Между тем этих преград меньше у российских клиентов, отмечают авторы статьи.

Конкуренция с РФ: детали

В статье указывают, какое количество FPV-дронов нужно Силам обороны в месяц — 30 тыс. шт. Между тем правительство принимает определенные меры, чтобы их было 100 тыс. — ссылается издание на главу Госспецсвязи Юрия Щиголя.

Чтобы заполучить необходимые устройства, Украине нужно выиграть конкуренцию с Россией. Россия перебивает закупки следующими аргументами:

ставят более высокую цену;

покупают большие партии;

меньше рисков для компаний из Китая.

Приводятся определенные статистические данные. С января по июнь 2023 года

Украина потратила на китайские дроны 200 тыс. долл;

Россия — 14,5 млн долл.

Итак, возможности двух стран отличаются в 72 раза.

Украинские дроны

Вопреки преградам, в Украине наладили собственное производство дронов для армии, отметили журналисты. Они кратко описали три проекта разного масштаба:

дрон "Бобер" большой дальности — разработка при поддержке Министерства цифровых трансформаций воплощена с привлечением 1 млрд дол. инвестиций;

сельскохозяйственные дроны неуказанного типа перепрофилировали для боев;

разведывательные беспилотники с неподвижным крылом Ukrspecsystems.

Дроны украинского производства Фото: Forbes

Также издание опубликовало фоторепортаж, в котором показало производителей дронов, конструкторов-изобретателей, которые переделывают китайские устройства, и бойцов, которые их используют.

Отметим, 29 сентября в Киеве проходил первый Международный форум оборонных индустрий, на который приехали представители 252 компаний. Президент Украины Владимир Зеленский познакомил иностранных оружейников с украинским потенциалом: рассказал о морских дронах, ПТРК и дальнобойных ракетах.

Напоминаем, украинский эксперт рассказал о совершенствовании, которые может внести Иран в конструкцию дронов-камикадзе. Благодаря этому, они будут лететь быстрее, тише, но на меньшее расстояние. Между тем РФ продолжает наносить массированные удары по Украине: в одной стае "Шахедов" было 44 шт., в другой — около 30.