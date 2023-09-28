Атаковали 44 ударными БПЛА: в Воздушных силах рассказали подробности ночного обстрела ВС РФ

По данным командования, для отражения вражеской атаки в небо подняли истребительную авиацию, а также использовали зенитные ракетные войска и мобильные огневые группы. Всего было уничтожено 34 иранских дрона.

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В ночь на 28 сентября в ходе массированной атаки Вооруженные силы России запустили по Украине 44 ударных БПЛА Shahed-136/131. Об этом сообщили в пресс-центре Воздушных сил ВСУ.

Как рассказали в командовании, дроны запускали с юго-восточного направления: из временно оккупированного Крыма (мыс Чауда) и Приморско-Ахтарска.

Всего удалось уничтожить 34 дрона. Для отражения вражеской атаки привлекли истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

Также в ВС ВСУ отметили, что за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили шесть разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня ("Орлан", Zala, Supercam).

"За текущие и прошедшие сутки авиация Воздушных Сил осуществила более 30 самолетовылетов на истребительное прикрытие и огневое поражение противника", — добавили в ведомстве.

Обстрел Украины 28 сентября — Виталий Ким заявил о рекорде

В ночь на 28 сентября ВС РФ атаковали Украину с примирением иранских дронов-камикадзе Shahed. Взрывы прозвучали в Черкасской области и в Измаильском районе Одесской области.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким предположил, что ночью мог быть установлен новый рекорд по количеству сбитых беспилотников. Однако его предположение не подтвердилось.

Напомним, 27 сентября СМИ сообщали, что Украина передала секретный отчет странам G7 о деталях иранских дронов Shahed, которые Россия использует для атак на Украину. Установлено, что дроны содержат значительное количество европейских компонентов.