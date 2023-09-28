"Новый рекорд": ночью Украина подверглась массированной атаке ударных дронов, подробности
По мнению главы Николаевской ОВА Виталия Кима, этой ночью мог быть установлен рекорд по количеству сбитых иранских дронов типа Shahed, которые летели со стороны Черного моря.
В ночь на 28 сентября в юго-восточных областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за опасности использования ударных беспилотников "Шахед". Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким выразил мнение, что ночью мог быть установлен новый рекорд по количеству сбитых беспилотников. Фокус собрал все, что известно о ночной атаке.
"Сегодня возможно будет рекорд по сбитым "шахедам", — написал Ким в своем Telegram-канале.
Впрочем, в Воздушных силах ВСУ на момент публикации материала еще не публиковали информацию о количестве уничтоженных целей.
Хронология атак БПЛА Shahed
Сперва было объявлено о воздушной тревоге в связи с угрозой "Шахедов" в Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях. В Запорожской области тревога была связана с активностью вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.
В 23:50 в Воздушных силах сообщили, что несколько "Шахедов" приближаются с акватории Черного моря в направлении Одесской области.
В 00:04 стало известно, что несколько групп "Шахедов" из Черного моря движутся в направлении Одессы, Коблево и Очакова.
В 00:14 обнаружили группы беспилотников над Измаильским районом Одесской области.
"Измаильский район, быстро отправляйтесь в безопасные места, если вы еще не там. Находитесь в укрытиях до отбоя!" — написал глава Одесской ОВА Олег Кипер в своем Telegram-канале.
В 00:21 сообщили о дополнительных группах "Шахедов" из Черного моря.
В 00:39 угроза ударных беспилотников появилась в Днепропетровской области, а затем распространилась на Кировоградскую и Черкасскую области.
В 2:43 в Черкасской области раздался звук взрывов, и там начали действовать силы противовоздушной обороны.
"Повышенная опасность. Угроза применения врагом ударных БПЛА. В области работает ПВО", — написал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
В около 3:30 утра большинство областей Украины сняли тревогу.
Напомним, в ночь на 26 сентября Вооруженные силы России обстреляли переправу Орловка — Исакча в Измаильском районе Одесской области. Пострадала портовая инфраструктура и более 30 грузовых машин, а также двое водителей получили ранения.
Ранее, 4 сентября, стало известно, что во время ночной массированной атаки ВС РФ несколько российских дронов-камикадзе Shahed 136 сдетонировали на румынской территории в районе Измаильского порта.