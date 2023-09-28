"Новий рекорд": вночі Україна зазнала масованої атаки ударних дронів, подробиці

На думку голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, цієї ночі міг бути встановлений рекорд за кількістю збитих іранських дронів типу Shahed, які летіли з боку Чорного моря.

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У ніч на 28 вересня в південно-східних областях України було оголошено повітряну тривогу через небезпеку використання ударних безпілотників "Шахед". Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив думку, що вночі міг бути встановлений новий рекорд за кількістю збитих безпілотників. Фокус зібрав усе, що відомо про нічну атаку.

"Сьогодні можливо буде рекорд за збитими "шахедами", — написав Кім у своєму Telegram-каналі.

Утім, у Повітряних силах ЗСУ на момент публікації матеріалу ще не публікували інформацію про кількість знищених цілей.

Хронологія атак БПЛА Shahed

Спершу було оголошено про повітряну тривогу у зв'язку із загрозою "Шахедів" у Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях. У Запорізькій області тривога була пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

О 23:50 у Повітряних силах повідомили, що кілька "Шахедів" наближаються з акваторії Чорного моря в напрямку Одеської області.

О 00:04 стало відомо, що кілька груп "Шахедів" із Чорного моря рухаються в напрямку Одеси, Коблевого та Очакова.

О 00:14 виявили групи безпілотників над Ізмаїльським районом Одеської області.

"Ізмаїльський район, швидко вирушайте в безпечні місця, якщо ви ще не там. Перебувайте в укриттях до відбою!" — написав голова Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі.

О 00:21 повідомили про додаткові групи "Шахедів" із Чорного моря.

О 00:39 загроза ударних безпілотників з'явилася в Дніпропетровській області, а потім поширилася на Кіровоградську та Черкаську області.

О 2:43 у Черкаській області пролунав звук вибухів, і там почали діяти сили протиповітряної оборони.

"Підвищена небезпека. Загроза застосування ворогом ударних БПЛА. В області працює ППО", — написав голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Близько 3:30 ранку більшість областей України зняли тривогу.

Нагадаємо, в ніч на 26 вересня Збройні сили Росії обстріляли переправу Орлівка — Ісакча в Ізмаїльському районі Одеської області. Постраждала портова інфраструктура і понад 30 вантажних машин, а також двоє водіїв дістали поранення.

Раніше, 4 вересня, стало відомо, що під час нічної масованої атаки ЗС РФ кілька російських дронів-камікадзе Shahed 136 здетонували на румунській території в районі Ізмаїльського порту.