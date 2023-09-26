ЗС РФ обстріляли переправу на кордоні з Румунією: постраждали десятки фур, є поранені (відео)

Атака ударних дронів-камікадзе на регіон тривала протягом двох годин. За прильотом одного з Shahed спостерігали люди на румунському боці переправи.

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У ніч на 26 вересня Збройні сили Росії обстріляли переправу Орлівка — Ісакча в Ізмаїльському районі Одеської області. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Попередньо повідомлялося про більш ніж 20 постраждалих машин, поруч також перебував рейсовий автобус, який прямував із Бухареста до Одеси. У соцмережах опублікували відео, на якому одна з пасажирок ділиться враженнями від події. Судячи з відео, автобус мінімально постраждав — вибило кілька шибок.

Також було опубліковано відеозапис, на якому зафіксовано момент вибуху з румунського боку переправи.

Пізніше в Одеській обласній військовій адміністрації уточнили, що Ізмаїльський район зазнав атаки ударних дронів, яка тривала близько двох годин.

За даними ОВА, постраждала портова інфраструктура і понад 30 вантажних машин, 6 фур загорілися. Травми дістали двоє водіїв, один із них дістав медичну допомогу на місці, іншого госпіталізовано з травмою руки.

Також пошкоджено будівлю пункту пропуску та складські приміщення.

Кадрами вибуху також поділився громадянин Румунії, який у момент удару перебував на митниці, повідомляє Euronews.

"Близько третьої години ночі я приїхав на митницю в Орлівці, їхав із Херсона, після того як пройшов паспортний контроль, почув гул. Я повідомив про це прикордонника. Він сказав, що він не чув. Насправді в мене було таке відчуття, ніби я потрапив не в той фільм. Я прискорився і помчав так швидко, як тільки міг. Коли я під'їхав до митниці, позаду мене, на митній стоянці, вибухнув дрон", — розповів Петру Габор, свідок інциденту.

"Я прискорився ще сильніше, швидко сів на пором і намагався дати зрозуміти людям, що наближаються ще, бо було дуже голосно. Ще один дрон вибухнув за 30-40 метрів від нас, на українській митниці. Нам з автобусом вдалося сісти на пором і, природно, пором пішов. Дрони чути дуже далеко", — додав Габор, свідок ситуації.

Нагадаємо, 4 вересня стало відомо, що під час нічної масованої атаки ЗС РФ кілька російських дронів-камікадзе Shahed 136 здетонували на румунській території в районі Ізмаїльського порту.

22 вересня президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що Росія не атакує Румунію безпілотниками, але падіння їхніх уламків на румунську територію становить "реальну проблему".