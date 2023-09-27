"Шквал смертей": Киев передал союзникам секретный отчет о западных деталях в БПЛА Shahed, — СМИ

По информации британских журналистов, в дронах-камикадзе более 100 электронных компонентов, которые были произведены в США, Швейцарии, Нидерландах, Германии, Польше, Канаде и Японии.

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Украина передала секретный отчет странам G7 о деталях иранских дронов Shahed, которые Россия использует для атак на Украину. Эти дроны содержат значительное количество европейских компонентов. Об этом 27 сентября пишет британская газета The Guardian.

Отчет, названный "Шквал смертей: анализ БПЛА Shahed-136/131", был подготовлен Центральным научно-исследовательским институтом вооружения и военной техники ВСУ и украинской разведкой. В нем содержится подробный анализ изменений тактики использования этих дронов с момента их первого обнаружения на поле боя в сентябре 2022 года.

Как отмечается в отчете, с августа 2023 года оккупанты совершили более 600 налетов на украинские города, применяя ударные дроны с западными технологиями. В этих дронах было обнаружено 52 европейских электронных компонентов в модели Shahed-131 и 57 — в модели Shahed-136. Пять европейских компаний, включая польское подразделение британской транснациональной корпорации, были определены как оригинальные производители этих компонентов. Среди производителей также есть фирмы из США, Швейцарии, Нидерландов, Германии, Канады и Японии.

Отмечается, что Иран расширяет производство дронов, используя сирийскую фабрику в порту Новороссийска, и перемещает его в Алабугу в Татарстане. Тегеран продолжает поставлять Москве детали. Однако в отчете говорится, что иранское правительство пытается дистанцироваться от предоставления России оружия и не может удовлетворить российский спрос и интенсивность его использования в Украине.

Отчет не содержит предположений о правонарушениях со стороны западных компаний. Отмечается, что Иран в основном использует коммерческие компоненты, поставки которых плохо контролируются. Почти все компоненты Иран импортирует из Турции, Индии, Казахстана, Узбекистана, Вьетнама и Коста-Рики.

Украина предлагает своим союзникам наносить удары по заводам для производства дронов в Иране, Сирии и, возможно, в России. Киев также просит своих партнеров предоставить ракеты дальнего радиуса действия для этих ударов, если это потребуется.

Далее в документе говорится следующее: "Вышеуказанные действия могут быть осуществлены Силами обороны Украины, если партнеры предоставят необходимые средства поражения".

В июле сообщалось, что Иран начал сам изготовлять компоненты для беспилотников Shahed, которыми РФ атакует Украину, при участии компании Sarmad Electronics, не попавшей ни в единый санкционный список.

Ранее Фокус писал, как под прикрытием фабрики по сбору "сельскохозяйственных дронов" в Татарстане собирают дроны-камикадзе из Ирана.