Украли у Японии. Иран начал сам производить детали к дронам Shahed и Mohajer: какие именно

Группа Conflict Armament Research изучили три иранских беспилотника и нашла в них необычные комплектующие, похожие на японские.

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Иран начал сам изготовлять компоненты для беспилотников Shahed, которыми РФ атакует Украину, при участии компании Sarmad Electronics, не попавшей ни в единый санкционный список. Об этом сообщили расследователи Conflict Armament Research (CAR).

К такому выводу аналитики пришли, изучив сбитые летом 2023 года в Украине беспилотные летальные аппараты Shahed-131 и Shahed-136. По их мнению, некоторые детали — это копии компонентов, произведенных на коммерческой основе японскими компаниями. Именно электроникой из Японии беспилотники типа Shahed оснащались ранее.

Кроме того рабочая группа CAR изучила сбитый в начале ноября 2022 года БПЛА Mohajer-6 и обнаружила в нем несколько серводвигателей с маркировкой "SSPS-105". Расследователи считают, что эти серводвигатели Иран скопировал с двигателей, произведенных японской компанией Tonegawa Seiko. В свою очередь иранская компания Sarmad Electronics уже успела разрекламировать этот серводвигатель для использования в беспилотных летательных аппаратах и ​​наземных транспортных средствах без экипажа.

Серодвигатели в дроне Shahed с маркировкой SSPS-105 Фото: Conflict Armament Research

Эксперты CAR также поработали с двумя дронами Shahed-131, которые украинские силы ПВО сбили в январе и мае этого года. В них удалось обнаружить расходомер (устройство, измеряющее расход жидкости, проходящей через него, — ред.) с маркировкой "МОДЕЛЬ SES40L", "SES2900".

Расхомер в дроне Shahed с маркировкой SES2900 Фото: Conflict Armament Research

Маркировка на расходомере, задокументированная CAR в Украине, похожа на маркировку компонентов, рекламируемых Sarmad Electronics, включая логотип компании. Он также выглядит как копия компонента, впервые произведенного японской компанией.

Таким образом рабочая группа CAR пришла к выводу, что иранская компания Sarmad Electronics Sepahan Co. занимается производством компонентов для беспилотников типа Shahed. А детали-образцы, с которых Иран и изготовил уже собственные копии, с большой вероятностью ранее были закуплены у Японии.

Напомним, в начале июля исследователи выяснили, как РФ производит дроны Shahed. Сейчас дроны-камикадзе на секретном заводе в Елабуге делают из уже готовых комплектующих, но вскоре россияне планируют наладить производство собственных комплектующих и боеголовок.

Ранее Фокус писал, как под прикрытием фабрики по сбору "сельскохозяйственных дронов" в Татарстане собирают дроны-камикадзе из Ирана. Это не менее важно и интересное расследование журналистов Financial Times.