Cекретный завод по производству иранских дронов запускают в РФ: кто будет собирать БПЛА

Журналисты-расследователи выяснили, что завод будет базироваться в Татарстане под прикрытием компании "Альбатрос" по производству сельскохозяйственных беспилотников.

Related video

Россия и Иран тайно продолжают сотрудничество в производстве военных БПЛА несмотря на все заявления Ирана, что он не участвует в поставках беспилотников в РФ, пишет Financial Times. Журналисты издания узнали все подробности постройки секретного предприятия.

Оказывается, новый завод собираются построить в Татарстане. Предприятие будет существовать под прикрытием компании "Альбатрос", которая занимается "созданием сельскохозяйственных беспилотников". Хотя эта фирма открыто продает для Министерства обороны РФ разведывательные дроны, но, видимо, на предприятии будут производить и дроны-камикадзе, отмечают в издании FT. Илья Воронков, соучредитель компании, признался, что поставляет дроны военным. Он также заявил, что 70% компонентов для своих дронов компания получает в РФ, а двигатели — из Китая.

Журналисты-расследователи издания отмечают, что в последние месяцы активность на российском предприятии возросла, а бизнес-парк, где оно расположено, начал набор инженеров по БПЛА и специалистов, владеющих фарси и способных переводить "техническую документацию". В соцсетях обнаружены десятки объявлений о работе в "Альбатрос", в том числе на такие должности, как "директор по производству БПЛА", "конструктор БПЛА" и "главный технолог БПЛА". В некоторых из них прямо указано, что эта должность включает в себя координацию с Министерством обороны России по вопросам проектирования.

В нескольких объявлениях о вакансиях, связанных с БПЛА, говорится о необходимости понимания "процессов реинжиниринга". Это значит, что "Альбатрос" собирается заниматься копированием образцов западных дронов, которые иногда удается захватить во время оккупационных действий в Украине, предполагают журналисты FT.

В Белом доме внимательно следят за постройкой этого завода. "Мы обеспокоены тем, что Россия сотрудничает с Ираном в производстве иранских БПЛА на территории РФ", — сказал Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности США. Против некоторых компаний, связанных с "Альбатросом", США уже ввели санкции.

Фокус сообщал в предыдущих материалах, что в создании завода по производству иранских дронов Shahed в России мог участвовать глава ВТБ Андрей Костин. Проект предполагал финансирование в размере 80 млрд рублей.

Ранее Фокус писал, что Иран похвастался дроном-камикадзе Zhobin. Однако оказалось, что иранские инженеры просто скопировали польский беспилотник Warmate.