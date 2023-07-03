Россия договорилась с Ираном о запуске производства дронов Shahed в Елабуге, — росСМИ

По информации журналистов, в создании завода по производству иранских дронов Shahed в России мог участвовать глава ВТБ Андрей Костин. Проект предполагал финансирование в размере 80 млрд рублей.

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Россия организовала в Татарстане сборку иранских беспилотников Shahed и планирует в ближайшие несколько лет отстроить полноценное производство этих дронов на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга". Частично профинансировать проект мог глава ВТБ Андрей Костин. Об этом сообщили журналисты издания "Протокол", изучив попавшие к ним документы и поговорив с источниками в ОЭЗ.

По данным источника, зона "Алабуга" появилась в Елабужском районе Татарстана в 2006 году, и к 2021 году стала одним из самых перспективных проектов в регионе, в который активно вкладывались иностранные инвесторы.

Однако после полномасштабного российского вторжения в Украину проекты начали сворачиваться, а иностранные резиденты — уходить из "Алабуги". В числе тех, кто покинул ОЭЗ, был, например, один из крупнейших налогоплательщиков, автоконцерн "Форд Соллерс".

Как сообщают журналисты, после объявления мобилизации в сентябре 2022 года руководству "Алабуги" спустили разнарядку по призыву. Спустя некоторое время, ощутив нехватку кадров, руководство, по словам собеседника журналистов, решило взять небольшой гособоронзаказ, чтобы получить отсрочку для сотрудников.

В октябре "Алабуга" начала искать партнеров для производства корпусов беспилотников. В итоге на территории экономической зоны появилась компания "Альбатрос", занявшаяся сборкой дронов, а вскоре "Алабуга" начала сотрудничать с Ираном.

В июне 2023 года западные СМИ со ссылкой на Совет нацбезопасности США рассказали, что Россия строит в Елабуге завод по сборке иранских дронов Shahed (в российской армии их называют "Герань-2") и планирует запустить собственное производство. CNN, The New York Times и другие издания публиковали спутниковые снимки предполагаемого места строительства завода.

Договор с Ираном, как утверждает источник, подразумевал не только поставку комплектующих, из которых на территории "Алабуги" собирались готовые дроны, но и передачу иранской стороной нужной документации, а также обучение специалистов "Алабуги" на территории иранского производства. Первая такая поездка, как пишут журналисты, состоялась в марте 2023 года. Всего "Алабуга" планирует обучить более 200 человек, очередь должна дойти и до студентов.

В дальнейшем, как пишут журналисты, "Алабуга" планирует снижать число комплектующих из Ирана и переходить к собственному производству. Сначала из поставок уберут корпуса беспилотников, затем электронику, которую планируется закупать в том числе на "Алиэкспрессе", и наконец самую сложную часть — двигатели.

Полное прекращение поставок комплектующих из Ирана, по данным журналистов, должно занять два-три года.

В создании завода по производству иранских дронов Shahed в России мог участвовать глава ВТБ Андрей Костин.

Проект по строительству завода по сборке иранских дронов предполагал финансирование в размере 80 млрд рублей. Из бюджета предоставили только 30 млрд, а остальную часть суммы "Алабуга" искала самостоятельно. Часть мог выплатить Костин, рассказали журналистам источники. О причастности к проекту главы второго по размеру активов банка в России могут свидетельствовать запуск ВТБ сервиса денежных переводов в Иран в декабре 2022 года и открытие в стране офиса банка, о котором стало известно в мае 2023 года.

Напомним, что глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Украина гипотетически имеет возможности провести операцию в Иране, чтобы уничтожить производство беспилотников Shahed-136.

А 24 апреля СМИ писали, что за 6 месяцев Иран поставил в РФ более 300 тысяч артиллерийских снарядов для артиллерии.