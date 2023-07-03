Росія домовилася з Іраном про запуск виробництва дронів Shahed в Єлабузі, — росЗМІ

За інформацією журналістів, у створенні заводу з виробництва іранських дронів Shahed у Росії міг брати участь глава ВТБ Андрій Костін. Проєкт передбачав фінансування в розмірі 80 млрд рублів.

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Росія організувала в Татарстані складання іранських безпілотників Shahed і планує в найближчі кілька років відбудувати повноцінне виробництво цих дронів на території особливої економічної зони (ОЕЗ) "Алабуга". Частково профінансувати проєкт міг глава ВТБ Андрій Костін. Про це повідомили журналісти видання "Протокол", вивчивши документи, що потрапили до них, і поговоривши з джерелами в ОЕЗ.

За даними джерела, зона "Алабуга" з'явилася в Єлабузькому районі Татарстану 2006 року, і до 2021 року стала одним із найперспективніших проєктів у регіоні, у який активно вкладалися іноземні інвестори.

Однак після повномасштабного російського вторгнення в Україну проекти почали згортатися, а іноземні резиденти — йти з "Алабуги". Серед тих, хто покинув ОЕЗ, був, наприклад, один із найбільших платників податків, автоконцерн "Форд Соллерс".

Як повідомляють журналісти, після оголошення мобілізації у вересні 2022 року керівництву "Алабуги" спустили рознарядку за призовом. Через деякий час, відчувши брак кадрів, керівництво, за словами співрозмовника журналістів, вирішило взяти невелике держоборонзамовлення, щоб отримати відстрочку для співробітників.

У жовтні "Алабуга" почала шукати партнерів для виробництва корпусів безпілотників. У підсумку на території економічної зони з'явилася компанія "Альбатрос", що зайнялася складанням дронів, а незабаром "Алабуга" почала співпрацювати з Іраном.

У червні 2023 року західні ЗМІ з посиланням на Раду нацбезпеки США розповіли, що Росія будує в Єлабузі завод зі складання іранських дронів Shahed (у російській армії їх називають "Герань-2") і планує запустити власне виробництво. CNN, The New York Times та інші видання публікували супутникові знімки ймовірного місця будівництва заводу.

Договір з Іраном, як стверджує джерело, мав на увазі не тільки постачання комплектуючих, з яких на території "Алабуги" збирали готові дрони, а й передачу іранською стороною потрібної документації, а також навчання фахівців "Алабуги" на території іранського виробництва. Перша така поїздка, як пишуть журналісти, відбулася в березні 2023 року. Загалом "Алабуга" планує навчити понад 200 осіб, черга має дійти і до студентів.

Надалі, як пишуть журналісти, "Алабуга" планує знижувати кількість комплектуючих з Ірану і переходити до власного виробництва. Спочатку з поставок приберуть корпуси дронів, потім електроніку, яку планується закуповувати, зокрема, на "Аліекспресі", і нарешті найскладнішу частину — двигуни.

Повне припинення поставок комплектуючих з Ірану, за даними журналістів, має зайняти два-три роки.

У створенні заводу з виробництва іранських дронів Shahed у Росії міг брати участь глава ВТБ Андрій Костін.

Проєкт із будівництва заводу зі складання іранських дронів передбачав фінансування в розмірі 80 млрд рублів. З бюджету надали тільки 30 млрд, а іншу частину суми "Алабуга" шукала самостійно. Частину міг виплатити Костін, розповіли журналістам джерела. Про причетність до проєкту глави другого за розміром активів банку в Росії можуть свідчити запуск ВТБ сервісу грошових переказів до Ірану в грудні 2022 року і відкриття в країні офісу банку, про який стало відомо в травні 2023 року.

Нагадаємо, що глава ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Україна гіпотетично має можливості провести операцію в Ірані, щоб знищити виробництво безпілотників Shahed-136.

А 24 квітня ЗМІ писали, що за 6 місяців Іран поставив у РФ понад 300 тисяч артилерійських снарядів для артилерії.