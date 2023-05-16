Україна може знищити виробництво безпілотників Shahed в Ірані, — Буданов (відео)

За словами глави ГУР Міноборони, перекрити шляхи постачання озброєнь з Ірану до РФ дуже важко. Теоретично, допомогти Україні могли б союзники, але на практиці цього не відбувається.

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Глава ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Україна гіпотетично має можливість провести операцію в Ірані, щоб знищити виробництво безпілотників Shahed-136. Про це він розповів в інтерв'ю на YouTube-каналі ISLND TV.

За його словами, Іран досить сильно допомагає Росії, постачаючи їй дрони-камікадзе. Однак, щодо іншої військової техніки, то допомога мінімальна.

"Це не ті обсяги, які на щось вплинуть", — сказав він.

За його словами, Україна теоретично може знищити виробництво дронів-камікадзе в Ірані, але не проводить таких операцій.

"Ми не перебуваємо у стані війни з Іраном, як би кому це подобалося чи не подобалося. Але цього немає", — сказав Буданов.

Він зазначив, що перекрити шляхи постачання озброєнь з Ірану до РФ дуже важко. Теоретично, допомогти Україні могли б союзники, але на практиці цього так само не відбувається.

Буданов про операції в Ірані

Також у цьому інтерв'ю Буданов заявив мінімум про трьох двійників Путіна. Коментуючи страх Путіна за власну безпеку та використання двійників, глава ГУР зазначив, що Україна не робить кроків для його ліквідації, хоча це цілком законно.

Крім того, нагадаємо, що в Білому домі заявили, що Росія збирається купити в Ірані більш руйнівні дрони-камікадзе. За словами представника адміністрації президента США Джона Кірбі, Кремль уже отримав від Ірану понад 400 БПЛА Shahed. Щоправда, більшість із них ЗС РФ уже витратили.