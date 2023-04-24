З Ірану до Росії переправили понад 300 тисяч артилерійських снарядів за півроку, — WSJ

За словами журналістів, останню партію зброї було відправлено з Ірану до Росії на початку березня. Її перевіз вантажний корабель "Расул Гамзатов". На судні було 1000 контейнерів з 2000 артилерійськими снарядами.

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Російські кораблі переправляють через Каспійське море велику кількість іранських артилерійських снарядів та інших боєприпасів, щоб ЗС РФ могли продовжувати війну проти України. Про це пише видання Wall Street Journal з посиланням на свої джерела на Близькому Сході та США.

Повідомляється, за останні шість місяців вантажні судна перевезли понад 300 000 артилерійських снарядів та мільйон набоїв з Ірану до Росії. Інформація про постачання вже передана Сполученим Штатам.

Видання повідомляє, що останню партію іранської зброї, яка перетнула Каспійське море, було відправлено на початку березня. Її перевіз російський вантажний корабель "Расул Гамзатов". На судні було 1000 контейнерів з 2000 артилерійськими снарядами. "Расул Гамзатов" вийшов з іранського порту Бандар-Амірабад 8 березня і через шість днів прибув до Астрахані. Судно повернулося до Ірану наприкінці березня і знову вирушило до РФ, пробувши в порту лише один день.

У матеріалі йдеться про те, що судно належить російській компанії "МГ-ФЛОТ", раніше відомої як ТОВ "ТрансМорФлот". Минулого року компанія потрапила під санкції Міністерства фінансів США, яке заявило, що 16 її суден, включаючи "Расул Гамзатов", перевозили зброю для Росії.

Також повідомляється, що у вересні 2022 року Міноборони Ірану та російське АТ "Рособоронекспорт" уклали угоду на продаж РФ понад 74 000 артилерійських снарядів за 1,7 мільйона доларів.

Журналісти нагадали, що США та інші союзники України кілька місяців тому попередили, що Іран готовий відправити до Росії балістичні ракети. Але, за оцінками США та інших країн, цього поки що не сталося. Так само Росія досі не відправила Ірану сучасні винищувачі Су-35.

Останніми тижнями, як зазначили журналісти, група іранців відвідала завод на сході Росії, що виробляє сучасні реактивні винищувачі. Передбачається, що це може бути ознакою того, що угода просувається вперед.

Нагадаємо, що 20 квітня США ввели санкції проти шести компаній, які допомагають Ірану. Мінфін США опублікувало список, до якого потрапили компанії з Ірану, Гонконгу, Китаю та Малайзії, які допомагали країні отримувати компоненти для дронів в обхід американських санкцій.

Також 22 квітня в Росії заявили про створення першого реактивного дрона-камікадзе. Компанія "Беспілотні апарати" створила перший у Росії реактивний дрон-камікадзе з управлінням від першої особи (FPV) під назвою К-5. Вона представила досвідчений зразок на виставці "Екіпірування" у Москві.