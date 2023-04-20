Більше ніяких дронів: США ввели санкції проти шести компаній, які допомагають Ірану

Мінфін США опублікував список, до якого потрапили компанії з Ірану, Гонконгу, Китаю та Малайзії, які допомагали країні отримувати компоненти для дронів в обхід американських санкцій.

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Міністерство фінансів США запровадило санкції проти однієї людини та шести компаній, які брали участь в обході санкцій та допомагали Ірану закуповувати електронні компоненти для своїх військових програм, зокрема для безпілотників, повідомляється на сайті відомства. Зокрема, санкції застосували проти Pardazan System Namad Arman (PASNA), яка є провідною фірмою для іранського Міністерства оборони та збройних сил та його підрозділів (MODAFL).

Під санкції потрапив Мехді Хошгадам, громадянин Ірану, який є керівником PASNA і відповідає за зусилля компанії по ухиленню від санкцій. Використовуючи численні підставні компанії, Хошгадам шукав різні електронні компоненти в іноземних постачальників, переважно в КНР. Також до списку потрапили ще п'ять фірм, які базуються в Китаї, Гонконгу та Малайзії. На деякі з компаній було накладено вторинні санкції.

Метою цих санкцій є припинення підтримки Ірану у розвитку своїх військових можливостей, які становлять загрозу для міжнародної безпеки та стабільності. Іран давно та активно використовує БПЛА для розвідки, спостереження та атак на цілі в регіоні Близького Сходу. Але головною загрозою є розробка та постачання до Росії дронів-камікадзе Shahed-136, які вбивають українських мирних громадян та руйнують інфраструктуру країни.

Міністерство фінансів США закликає всі країни та компанії дотримуватися чинних санкцій проти Ірану і не співпрацювати з ним у галузі розробки та постачання БПЛА. Відомство також попереджає, що продовжуватиме виявляти та карати тих, хто порушує ці санкції чи буде намагатись обійти їх.

Раніше Фокус писав, що ЗСУ успішно атакували позиції росіян саморобними дронами "Мольфар" за $400.