ЗСУ успішно атакували позиції росіян саморобними дронами "Мольфар" за $400 (відео)

Безпілотники оснащені потужними боєприпасами вагою 1 кг, що дозволяє вражати навіть броньовану техніку ЗС РФ.

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Оператори ударної роти БПЛА 59-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України показали, як використовують дрони-камікадзе "Мольфар" власного виробництва. Командир групи аеророзвідки Роберт "Мадяр" Бровді розмістив відео в Telegram.

За його словами, гурт "Птахи Мадяра" здійснили за 18 квітня здійснили п'ять бойових вильотів і знищили чотири цілі, при цьому одну з них двічі. На записі можна побачити, як безпілотник влетів у бліндаж, звідки російський військовий вів вогонь, безрезультатно намагаючись збити літальний апарат.

В іншому відеоролику дрон-камікадзе вразив російську БМП на околицях Авдіївки. Як зазначив Роберт Бровді, екіпаж БПЛА здійснив наліт із салону автомобіля.

"Відпрацювання маневровості бойового екіпажу FPV, так би мовити", — прокоментував він.

За словами "Мадяра", підрозділ використав FPV-дрон "Мольфар" вартістю $400. Військові оснащують невеликі літальні апарати боєприпасом вагою 1 кг.

У березні "Птахи Мадяра" показала застосування українських дронів R18. Цей октакоптер, створений організацією "Аеророзвідка", підіймати важкі бомби та кумулятивні боєприпаси вагою до 3 кг, а тепловізор дозволяє військовим знищувати окупантів навіть уночі.

Нещодавно командир групи аеророзвідки Роберт Бровді показав кадри окупованого Донецька, зняті безпілотником. Він довів, що українські дрони вже літають над окупованим містом, ведучи розвідку.