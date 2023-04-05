"Тили — на долоні": командир групи аеророзвідки показав кадри окупованого Донецька (відео)

За словами Роберта "Мадяра" Бровді, українські військові вбачають практично все, що відбувається в окупованому Донецьку.

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4 квітня командир групи аеророзвідки "Птахи Мадяра" Роберт "Мадяр" Бровді показав детальні кадри окупованого Донецька. На них можна подробиці розглянути місто, а також стадіон "Донбас Арена". Ролик "Мадяр" опублікував у себе в Telegram.

"Скучили? ДОНЕЦЬК 4 квітня 2023р. Відео мотиваційне. Тили черв'яків — на долоні. Очі 59 ОМПБр завжди й все бачать", — написав Бровді у підписі до відео.

Також у ролику "Мадяр" каже, що Донецьк який рік захоплено російськими окупантами. Однак вони мають пам'ятати, що ЗСУ вже "дуже близько" і бачать практично все, що відбувається у місті.

Роберт "Мадяр" Бровді показав детальні кадри окупованого Донецька

Також 4 квітня представник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) Андрій Юсов заявив, що у військовій розвідці знають про провали росіян. За даними ГУР Міноборони, в Україні ліквідовано майже 175 тисяч окупантів та передові зразки військової техніки. Командування ворога змушене постійно змінювати дати захоплення Донецької та Луганської областей.

Крім того, повідомлялося, що 3 квітня керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування полковник Олексій Дмитрашковський сказав, що бійцям ЗСУ вдалося зайняти вигідні позиції на Донецькому напрямку. Противник намагався марно відбити зайняті українськими захисниками позиції, для чого направив підрозділи спецназу. У результаті ворожі загони потрапили у вогонь нашої артилерії.