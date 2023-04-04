Найкращі частини ЗС РФ знищені: у військовій розвідці вказали на провали росіян (відео)

За даними ГУР Міноборони, в Україні ліквідовано майже 175 тисяч окупантів і передові зразки військової техніки. Командування ворога змушене постійно змінювати дати захоплення Донецької та Луганської областей.

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Російські окупанти втратили в Україні свої найкращі підрозділи, але продовжать спроби вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Про це сказав 4 квітня в ефірі єдиного телемарафону представник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) Андрій Юсов.

Після 24 лютого на території України було знищено найкращі зразки техніки та озброєння росіян, додав військовий.

"У них залишається чималий мобілізаційний потенціал, залишається багато переважно старих зразків озброєння у консервації. Все це не зможе компенсувати втрати", — наголосив Юсов.

Юсов каже, що росіяни змушені терпіти диктаторське свавілля Путіна

Росіяни, як зазначив Юсов, змушені терпіти диктаторське свавілля президента РФ Володимира Путіна, скаржитися родичам на погане матеріальне забезпечення, некомпетентне командування та постійні удари українських військових.

"Морально-психологічний стан тих, хто перебуває на лінії фронту, дає оптимізм українським Силам оборони", — додав він.

У Путіна немає іншого варіанта, крім продовження окупації Донецької та Луганської областей, у його розумінні це єдиний показник перемоги у злочинній війні, зазначив представник розвідки.

"Пройшло більш ніж 1 рік, що вони отримали окрім 175 тисяч убитих росіян в Україні? Крім санкцій, економіки та репутаційних втрат, що обвалилася. З Донецькою та Луганською областями й то не виходить. Скільки разів вже дати змінювали", — підкреслив він.

За словами Юсова, наступ ЗС РФ на сході зіткнувся із жорсткою обороною ЗСУ та опором українців.

Говорячи про продовження ракетних ударів армії Росії по Україні, представник ГУР МО сказав, що вони продовжаться для спроб зриву контрнаступу ЗСУ.

Нагадаємо, що 2 квітня в Брянській області мобілізований до лав ЗС РФ захопив у заручники майже 10 військових. Свої дії він пояснив смертю рідних на фронті в Україні.

Російські ЗМІ 31 березня ідентифікували майже 19 тисяч загиблих військових РФ після початку їхнього повномасштабного вторгнення в Україну. За даними заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, співвідношення втрат ворога з українськими сягає 1 до 10.