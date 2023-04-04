Лучшие части ВС РФ уничтожены: в военной разведке указали на провалы россиян (видео)

По данным ГУР Минобороны, в Украине ликвидированы почти 175 тысяч оккупантов и передовые образцы военной техники. Командование врага вынужденно постоянно менять даты захвата Донецкой и Луганской областей.

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Российские оккупанты потеряли в Украине свои лучшие подразделения, но выход на админграницы Донецкой и Луганской областей продолжат. Об этом сказал 4 апреля в эфире единого телемарафона представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Андрей Юсов.

После 24 февраля на территории Украины также были уничтожены лучшие образцы техники и вооружения россиян, добавил военный.

"У них остается немалый мобилизационный потенциал, остается много преимущественно старых образцов вооружения в консервации. Все это не сможет компенсировать потери", — подчеркнул Юсов.

Юсов говорит, что россияне вынуждены терпеть диктаторский произвол Путина

Россияне, как отметил Юсов, вынуждены терпеть диктаторский произвол президента РФ Владимира Путина, жаловаться родственникам на плохое материальное обеспечение, некомпетентное командование и постоянные удары украинских военных.

"Морально-психологическое состояние находящихся на линии фронта для украинских Сил обороны внушает оптимизм", — добавил он

У Путина нет другого варианта кроме продолжения оккупации Донецкой и Луганской областей, в его понимании это единственный показатель победы в преступной войне, отметил представитель разведки.

"Прошло более года и что они получили кроме 175 тысяч убитых русских в Украине? Кроме санкций, обвалившейся экономики и репутационных потерь. С Донецкой и Луганской областями и то не получается. Сколько раз уже даты меняли", — подчеркнул он.

По словам Юсова, наступление ВС РФ на востоке столкнулось с жесткой обороной ВСУ и сопротивлением украинцев.

Говоря о продолжении ракетных ударов армии России по Украине, представитель ГУР МО сказал, что они продолжатся для попыток срыва контрнаступления ВСУ.

Напомним, что 2 апреля в Брянской области мобилизованный в ряды ВС РФ захватил в заложники около 10 военных. Свои действия он объяснил гибелью родных на фронте в Украине.

Российские СМИ 31 марта идентифицировали почти 19 тысяч погибших военных РФ после начала их полномасштабного вторжения в Украину. По данным замминистра обороны Украины Анны Маляр, соотношение потерь врага с украинскими достигает 1 к 10.