Лучшие части ВС РФ уничтожены: в военной разведке указали на провалы россиян (видео)
По данным ГУР Минобороны, в Украине ликвидированы почти 175 тысяч оккупантов и передовые образцы военной техники. Командование врага вынужденно постоянно менять даты захвата Донецкой и Луганской областей.
Российские оккупанты потеряли в Украине свои лучшие подразделения, но выход на админграницы Донецкой и Луганской областей продолжат. Об этом сказал 4 апреля в эфире единого телемарафона представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Андрей Юсов.
После 24 февраля на территории Украины также были уничтожены лучшие образцы техники и вооружения россиян, добавил военный.
"У них остается немалый мобилизационный потенциал, остается много преимущественно старых образцов вооружения в консервации. Все это не сможет компенсировать потери", — подчеркнул Юсов.
Россияне, как отметил Юсов, вынуждены терпеть диктаторский произвол президента РФ Владимира Путина, жаловаться родственникам на плохое материальное обеспечение, некомпетентное командование и постоянные удары украинских военных.
"Морально-психологическое состояние находящихся на линии фронта для украинских Сил обороны внушает оптимизм", — добавил он
У Путина нет другого варианта кроме продолжения оккупации Донецкой и Луганской областей, в его понимании это единственный показатель победы в преступной войне, отметил представитель разведки.
"Прошло более года и что они получили кроме 175 тысяч убитых русских в Украине? Кроме санкций, обвалившейся экономики и репутационных потерь. С Донецкой и Луганской областями и то не получается. Сколько раз уже даты меняли", — подчеркнул он.
По словам Юсова, наступление ВС РФ на востоке столкнулось с жесткой обороной ВСУ и сопротивлением украинцев.
Говоря о продолжении ракетных ударов армии России по Украине, представитель ГУР МО сказал, что они продолжатся для попыток срыва контрнаступления ВСУ.
Напомним, что 2 апреля в Брянской области мобилизованный в ряды ВС РФ захватил в заложники около 10 военных. Свои действия он объяснил гибелью родных на фронте в Украине.
Российские СМИ 31 марта идентифицировали почти 19 тысяч погибших военных РФ после начала их полномасштабного вторжения в Украину. По данным замминистра обороны Украины Анны Маляр, соотношение потерь врага с украинскими достигает 1 к 10.