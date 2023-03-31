Чаще всего умирают "зеки": росСМИ установили имена почти 19 тысяч погибших военных РФ

По информации журналистов, общие потери России могут составлять 212 000 человек с учетом раненых, пропавших без вести военных и тех, кто погиб, воюя в составе "сил ДНР и ЛНР".

Related video

С момента полномасштабного вторжения России российским журналистам удалось идентифицировать 18 631 российских военных, которые погибли на поле боя. Сотрудники СМИ отмечают, что чаще всего на фронте умирают заключенные. Об этом сообщает российская служба BBC, которая подготовила материал совместно с изданием "Медиазона" 31 марта.

За последние две недели журналистам и команде волонтеров удалось установить имена еще 1256 погибших россиян. В издании отмечают, что это существенно выше, чем средние показатели 2022 года.

"В первый год полномасштабного вторжения потери, которые удавалось установить по российским источникам сохранялись на уровне 200-300 человек в неделю. Сейчас они в два раза больше", — сказано в сообщении.

Кроме того, в BBC установили, что чаще всего гибнут российские заключенные, которых завербовали в ЧВК "Вагнер" для войны против Украины. Уже удалось установить имена 2377 человек, а за вторую половину марта список увеличился еще на 285 оккупантов, отбывавших наказания в тюрьмах.

Журналисты также узнали о смерти уже 1672 мобилизованных россиян. По информации СМИ, зачастую их без подготовки отправляют в лобовые штурмы укрепрайонов украинской армии.

"Реальный уровень потерь российской армии выше, поскольку не о всех смертях сообщают публично. С учетом раненых, пропавших без вести и военных, а также тех, кто погиб, воюя в составе сил самопровозглашенных ДНР и ЛНР, безвозвратные потери пророссийских сил за 13 месяцев войны могут превышать 212 000 человек", — пишут в медиа.

По данным Генштаба ВСУ, за время полномасштабного вторжения РФ погибли около 173 360 российских военных. За прошедшие сутки украинские войска ликвидировали еще 460 оккупантов.

Напомним, 29 марта министр обороны Алексей Резников заявил, что ВС РФ несут "сумасшедшие потери" в районе Бахмуте. По его словам, на этом направлении оккупанты ежедневно теряют в среднем 500 убитых или раненых.

В свою очередь замминистра обороны Анна Маляр рассказала, что в определенные дни соотношение потерь Украины и России достигает 1 к 10 в пользу ВСУ.