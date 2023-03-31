Найчастіше вмирають "зеки": росЗМІ встановили імена майже 19 тисяч загиблих військових РФ

За інформацією журналістів, загальні втрати Росії можуть становити 212 000 осіб з урахуванням поранених військових, які зникли безвісти, і тих, хто загинув, воюючи у складі "сил ДНР і ЛНР".

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З моменту повномасштабного вторгнення Росії російським журналістам вдалося ідентифікувати 18 631-го російського військового, які загинули на полі бою. Співробітники ЗМІ зазначають, що найчастіше на фронті вмирають ув'язнені. Про це повідомляє російська служба "Бі-Бі-Сі", яка підготувала матеріал спільно з виданням "Медіазона" 31 березня.

За останні два тижні журналістам та команді волонтерів вдалося встановити імена ще 1256 загиблих росіян. У виданні додають, що це значно вище, ніж середні показники 2022 року.

"У перший рік повномасштабного вторгнення втрати, які вдавалося встановити за російськими джерелами, зберігалися на рівні 200-300 осіб на тиждень. Зараз вони вдвічі більші", — сказано в повідомленні.

Крім того, у "Бі-Бі-Сі" встановили, що найчастіше гинуть російські в'язні, яких завербували у ПВК "Вагнер" для війни проти України. Вже вдалося встановити імена 2377 осіб, а за другу половину березня список збільшився ще на 285 окупантів, які відбували покарання у в'язницях.

Журналісти також дізналися про смерть вже 1672 мобілізованих росіян. За інформацією ЗМІ, найчастіше їх без підготовки відправляють для лобових штурмів укріпрайонів української армії.

"Реальний рівень втрат російської армії вищий, оскільки не про всі смерті повідомляють публічно. З урахуванням поранених, зниклих безвісти та військових, а також тих, хто загинув, воюючи у складі сил самопроголошених ДНР та ЛНР, безповоротні втрати проросійських сил за 13 місяців війни можуть перевищувати 212 000 осіб", — пишуть у медіа.

За даними Генштабу ЗСУ, за час повномасштабного вторгнення РФ загинуло близько 173 360 російських військових. Минулої доби українські війська ліквідували ще 460 окупантів.

Нагадаємо, 29 березня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що ЗС РФ несуть "божевільні втрати" в районі Бахмуту. За його словами, на цьому напрямі окупанти щодня втрачають у середньому 500 убитих чи поранених.

Своєю чергою заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що у певні дні співвідношення втрат України та Росії досягає 1 до 10 на користь ЗСУ.