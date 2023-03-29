"Неминучий наслідок війни": у Міноборони озвучили співвідношення втрат України та Росії

Ганна Маляр, заступниця міністра оборони, відреагувала на слова солдата про "десятки тисяч загиблих товаришів по службі" та назвала коефіцієнт втрат сторін.

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У певні дні співвідношення вбитими сягає 1 до 10. Про це 29 березня повідомила у Telegram заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Знищення фізичної сили противника вона назвала одним із головних завдань війни. З її слів, втрати ворога в рази перевищують українські, а на сході у певні дні співвідношення вбитими сягає 1 до 10.

"На жаль, втрати — це неминучий наслідок війни. Без втрат не буває", – заявила представниця військового відомства.

Вона нагадала, що російські війська все ще переважають ЗСУ за кількістю особового складу та озброєнням. Заступниця міністра порівняла ситуацію з періодом 2014-2015 років. З її слів, "зараз той коефіцієнт майже удвічі зріс на нашу користь".

"Це, звісно, не щодня, і середній коефіцієнт нижчий, але менше з тим", – зазначила вона.

Журналісти Deutsche Welle, які побували на позиціях українських захисників, опублікували 29 березня відео розмов із бійцями. Один із них зізнався, що йому страшно, коли він думає про "десятки тисяч загиблих товаришів по службі".

Нагадаємо, 29 березня Міністр оборони України Олексій Резніков пояснив рішення ЗСУ утримувати Бахмут. Він зазначив, що російські війська зазнають шалених втрат під час наступу на цьому напрямку та спроб окупації міста. Це не дає російським підрозділам відновити свій потенціал, а Україні – стабілізувати лінію фронту. З його слів, така ситуація спровокує суттєве зниження рівня спроможності Росії здійснювати наступальні операції.

Президент Володимир Зеленський також пояснив, чому ЗСУ не виходять із Бахмута. З його слів, місто має цінність у політичному сенсі, адже його втрата похитне підтримку союзників та бойовий дух українців. Він зазначив, що відступати не можна, а компроміси з ворогом неможливі, тому варто продовжити боротьбу проти російських загарбників.