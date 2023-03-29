"Неизбежное последствие войны": в Минобороны озвучили соотношение потерь Украины и России

Анна Маляр, заместитель министра обороны Анна Маляр, отреагировала на слова солдата о "десятках тысяч погибших сослуживцев" и назвала коэффициент потерь сторон.

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В определенные дни соотношение убитыми достигает 1 к 10. Об этом 29 марта сообщила в Telegram заместитель министра обороны Анна Маляр.

Уничтожение физической силы противника она назвала одной из главных задач войны. По ее словам, потери врага в разы превышают украинские, а на востоке в определенные дни соотношение убитыми достигает 1 к 10.

"К сожалению, потери — это неизбежное последствие войны. Без потерь не бывает", — заявила представитель военного ведомства.

Она напомнила, что российские войска по-прежнему преобладают ВСУ по количеству личного состава и вооружениям. Замминистра сравнила ситуацию с периодом 2014-2015 годов. По ее словам, "сейчас этот коэффициент почти вдвое вырос в нашу пользу".

"Это, конечно, не каждый день, и средний коэффициент ниже, но меньше", — отметила она.

Побывавшие на позициях украинских защитников журналисты Deutsche Welle опубликовали 29 марта видео разговоров с бойцами. Один из них признался, что ему страшно, когда он думает о "десятках тысяч погибших сослуживцев".

Напомним, 29 марта Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил решение ВСУ удерживать Бахмут. Он отметил, что российские войска несут бешеные потери во время наступления на этом направлении и попыток оккупации города. Это не дает российским подразделениям восстановить свой потенциал, а Украине стабилизировать линию фронта. По его словам, подобная ситуация спровоцирует существенное снижение уровня способности России совершать наступательные операции.

Президент Владимир Зеленский также объяснил, почему ВСУ не выходят из Бахмута. По его словам, город имеет ценность в политическом смысле, ведь его потеря пошатнет поддержку союзников и боевой дух украинцев. Он отметил, что отступать нельзя, а компромиссы с врагом невозможны, поэтому следует продолжить борьбу против российских захватчиков.