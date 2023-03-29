"Він відчує, що ми слабкі": Зеленський пояснив, чому ЗСУ не виходять із Бахмута

За словами глави держави, місто має цінність у політичному сенсі, адже його втрата похитне підтримку Заходу та бойовий дух українців.

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Президент України Володимир Зеленський розповів, чому ЗСУ вкрай важливо на сьогодні утримати Бахмут у Донецькій області. Про це він заявив у новому інтерв'ю для видання "Associated Press" 29 березня.

За його словами, насамперед населений пункт на Донбасі варто утримувати в політичному сенсі, оскільки захоплення міста буде вигідне президенту РФ Володимиру Путіну. Він спробував би "продати" західним союзникам України, громадськості Росії, а також Китаю з Іраном свій "успіх".

В результаті, західні партнери могли б почати активно просувати тезу про те, що настав час розпочати мирні переговори з Російською Федерацією, що підірвало б моральний дух і захисників, і самих громадян.

"Ми не можемо відступати, бо війна — це пиріг — шматочки перемог. Маленькі перемоги, маленькі кроки. Якщо він відчує кров — відчує, що ми слабкі — він давитиме, давитиме, давитиме. Наше суспільство відчуватиме втому... Наше суспільство буде підштовхувати мене до компромісу з ними", — сказав глава держави.

Бої за Бахмут тривають уже понад сім місяців, і поки що, як зазначив Володимир Зеленський, він не відчуває тиску ні всередині країни, ні поза нею. Така підтримка піднімає бойовий дух країни, адже нам є за що боротися.

Нагадаємо, 29 березня президент України Володимир Зеленський запросив Сі Цзіньпіна в Україну. За його словами, з початку російської агресії голова КНР із ним не пов'язувався, хоча їм є про що поговорити.