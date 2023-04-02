За гибель родственников в Украине: в РФ мобилизованный взял в заложники до 10 военных, — СМИ

По информации журналистов, солдат в Самарской области вооружился автоматом и гранатами. Также известно — в плен ему удалось взять 3 офицеров.

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В деревне Плавна Брянской области российский мобилизованный взял в заложники около 10 военных. Об этом пишет 2 апреля российское медиа Baza.

Журналисты отметили, что 35-летний мобилизованный из Самарской области совершил такой поступок, когда узнал о смерти родных на фронте в Украине.

Мужчина узнал о гибели племянников на войне, взял в заложники 3 офицеров и от 3 до 5 мобилизованных в местном доме культуры. Захватчик прибыл к месту с автоматом и гранатами, которые он угрожал применить при необходимости. Каких-либо требований он не выдвигал, уточнили журналисты.

Полиция окружила дом культуры, а с мужчиной пытался договориться командир его воинской части. Через час российский военный отпустил заложников и сдался.

Проект независимых российских журналистов Astra дополняет, что захват заложников произошел 1 апреля в районе 17:00 по местному времени.

Мобилизованный из города Чапаевск Дмитрий Д., вооружился и захватил заложников в месте временной дислокации воинской части №44073, где он служил.

Один из заложников сообщил о случившемся в экстренные службы региона, правоохранители вводили план "Заря".

"Место захвата оцепили, в округе полностью перекрыли движение", — отметил проект.

Представители российских властей и местные силовые структуры пока не подтвердили эту информацию.

Напомним, что 31 марта росСМИ идентифицировали почти 19 тысяч российских оккупантов, погибших в Украине. Точный уровень потерь в армии РФ будет намного выше, ведь командование сообщат не о всех смертях.

В Генштабе ВСУ 2 апреля подтвердили гибель около 175 тысяч военных РФ за время полномасштабной фазы войны. Только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 560 оккупантов.

Министр обороны Украины Алексей Резников 29 марта заявил о больших потерях россиян в районе Бахмута Донецкой области. Захватчики теряют там в среднем 500 убитых или раненых в день.