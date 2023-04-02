Через загибель родичів в Україні: в РФ мобілізований взяв у заручники до 10 військових — ЗМІ

За інформацією журналістів, солдат в Самарській області озброївся автоматом і гранатами. Також відомо — в полон йому вдалося взяти 3 офіцерів.

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У селі Плавна Брянської області російський мобілізований взяв у заручники майже 10 військових. Про це пише 2 квітня російське медіа baza.

Журналісти зазначили, що 35-річний мобілізований із Самарської області зробив такий вчинок, коли дізнався про смерть рідних на фронті в Україні.

Чоловік дізнався про загибель племінників на війні, взяв у заручники 3 офіцерів та від 3 до 5 мобілізованих у місцевому будинку культури. Він прибув до місця з автоматом і гранатами, які він погрожував застосувати за необхідності. Будь-яких вимог він не висував, уточнили журналісти.

Поліція оточила будинок культури, а з чоловіком намагався домовитися командир його військової частини. Через годину російський військовий відпустив заручників і здався.

Проєкт незалежних російських журналістів Astra доповнює, що захоплення заручників відбулося 1 квітня приблизно о 17:00 за місцевим часом.

Мобілізований з міста Чапаєвськ Дмитро Д., озброївся і захопив заручників у місці тимчасової дислокації військової частини №44073, де він служив.

Один із заручників повідомив про те, що трапилося, в екстрені служби регіону. Правоохоронцям довелося ввести план "Заря".

"Місце захоплення оточили, в окрузі повністю перекрили рух", — зазначили журналісти.

Представники російської влади й місцеві силові структури поки не підтвердили цю інформацію.

Нагадаємо, що 31 Березня росЗМІ ідентифікували майже 19 тисяч російських окупантів, які загинули в Україні. Точний рівень втрат в армії РФ буде набагато вищим, адже командування повідомляє не про всі смерті.

У Генштабі ЗСУ 2 квітня підтвердили загибель майже 175 тисяч військових РФ за час повномасштабної фази війни. Лише за минулу добу ЗСУ ліквідували 560 окупантів.

Міністр оборони України Олексій Резніков 29 березня заявив про великі втрати росіян в районі Бахмута Донецької області. Загарбники втрачають там переважно 500 вбитих або поранених на день.